Tributo à Legião Urbana vai arrecadar dinheiro para tratamento do baixista Mingau
Músico faz parte do grupo Ultraje a Rigor e foi baleado na cabeça em 2023; show acontece nesta quinta-feira (4)
Por uma boa causa! A apresentação em tributo à banda Legião Urbana vai ter arrecadação revertida para o baixista Mingau, do grupo Ultraje a Rigor. O restante dos integrantes estarão presentes no evento que vai acontecer nesta quinta-feira (4), no teatro do shopping Frei Caneca.
Mingau foi baleado na cabeça em 2023, em Paraty, no Rio de Janeiro, e desde então tem sofrido sérias complicações. Ele também foi hospitalizado de novo recentemente. A atitude dos músicos do Legião Urbana quer justamente dar uma força para o colega de profissão.
Entre os amigos de Mingau, também estará presente o ator e cantor Thiago Mendonça, que viveu Renato Russo no filme ‘Somos tão Jovens”. Assista ao vídeo!
