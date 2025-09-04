Tributo à Legião Urbana vai arrecadar dinheiro para tratamento do baixista Mingau

Por uma boa causa! A apresentação em tributo à banda Legião Urbana vai ter arrecadação revertida para o baixista Mingau, do grupo Ultraje a Rigor. O restante dos integrantes estarão presentes no evento que vai acontecer nesta quinta-feira (4), no teatro do shopping Frei Caneca.

Mingau foi baleado na cabeça em 2023, em Paraty, no Rio de Janeiro, e desde então tem sofrido sérias complicações. Ele também foi hospitalizado de novo recentemente. A atitude dos músicos do Legião Urbana quer justamente dar uma força para o colega de profissão.

Entre os amigos de Mingau, também estará presente o ator e cantor Thiago Mendonça, que viveu Renato Russo no filme ‘Somos tão Jovens”. Assista ao vídeo!

