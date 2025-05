Veja os looks de Juliana Paes, Jade Picon e Izabel Goulart no baile do Festival de Cannes

O Brasil foi bem representado no baile do Festival de Cannes, o famoso amfAR! Juliana Paes foi toda brilhante para a ocasião, enquanto Jade Picon foi no "pretinho nada básico" após voltar a ser morena. Já Izabel Goulart escolheu um vestido longo tomara que caia. "Bonita até de verde e amarelo", brincou Keila Jimenez. Confira os looks!



