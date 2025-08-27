Logo R7.com
Viih Tube e Eliezer revelam que gastam R$ 16 mil por mês em compras no supermercado

Influenciadora digital tem dois filhos pequenos e disse que já tentou economizar anteriormente

Keila Jimenez|Do R7

Viih Tube e Eliezer colocam a mão no bolso com gosto! A influenciadora digital revelou que eles gastam R$ 16 mil por mês apenas no supermercado. Ela afirmou que já tentou reduzir esse valor anteriomente, mas não conseguiu. O casal tem dois filhos pequenos: Lua, de dois anos, e Ravi, de nove meses. Veja!

