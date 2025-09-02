Logo R7.com
Virginia Fonseca e Vini Jr. teriam ido a jantar juntos em Madri, na Espanha

Suposto novo casal vem movimento a internet, principalmente depois dos buquês que a influenciadora ganhou

Keila Jimenez|Do R7

Eita que está cada vez mais perto de ser oficial! Virginia Fonseca e Vini Jr. teriam ido a jantar juntos em Madri, na Espanha.


E é claro que os boatos de um affair entre eles aumentaram ainda mais. No aniversário do jogador, ela foi uma das convidadas VIP's.


E a influenciadora também tem recebido buquês de flores, que podem ter sido enviados por Vini Jr. Enquanto isso, a assessoria de Virginia nega o relacionamento.


"Ela resolveu fazer a eurotip e, sem querer, encontrou o Vini Jr. [lá]. E a gente acredita [nisso]", ironizou Keila Jimenez.




