Virginia Fonseca e Vini Jr. teriam ido a jantar juntos em Madri, na Espanha
Suposto novo casal vem movimento a internet, principalmente depois dos buquês que a influenciadora ganhou
Eita que está cada vez mais perto de ser oficial! Virginia Fonseca e Vini Jr. teriam ido a jantar juntos em Madri, na Espanha.
E é claro que os boatos de um affair entre eles aumentaram ainda mais. No aniversário do jogador, ela foi uma das convidadas VIP's.
E a influenciadora também tem recebido buquês de flores, que podem ter sido enviados por Vini Jr. Enquanto isso, a assessoria de Virginia nega o relacionamento.
"Ela resolveu fazer a eurotip e, sem querer, encontrou o Vini Jr. [lá]. E a gente acredita [nisso]", ironizou Keila Jimenez.
