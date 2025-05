Wanessa Camargo teria reatado namoro com Dado Dolabella após três meses separados

Após três meses do término, parece que Wanessa Camargo está ensaiando uma volta com Dado Dolabella. “A assessoria dela diz que não, mas a minha fonte diz que sim”, informou Keila Jimenez. Na festa de aniversário da cantora, que reuniu amigos famosos, todos esperavam a presença do ator. Quem estava por lá era a irmã de Wanessa, Camilla Camargo, além de Tiago Abravanel e Yasmin Brunet. Veja!



