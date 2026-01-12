"Eu tinha que retratar a nordestina que vivia em mim..."
Últimas
Mia Goth revela que gosta de mentir sobre 'praticamente qualquer coisa'
Além de inventar histórias, atriz conta que gostava de roubar quando mais nova
Julio Iglesias é acusado de assédio sexual por ex-funcionárias
As mulheres relatam que também sofreram abuso de poder e maus-tratos
Zezé Di Camargo quase 'perde a cabeça' por causa de motorista; entenda
Cantor estava atendendo fãs de dentro do carro quando ficou com o pescoço preso na janela
Virginia usa tradutor em salão de beleza de Dubai e sai com progressiva no cabelo
Influenciadora revelou que pediu apenas para fazer uma hidratação e se assustou com o resultado
Mudança na voz de Virgínia intriga fãs e levanta suspeitas na web
Voz da influenciadora engrossou de um ano para o outro e chamou atenção de seguidores
Duda Wendling defende Luiz Mesquita e responde boatos: 'Nunca precisou usar o meu cartão'
Mãe da vice-campeã de A Fazenda 17, Camila Wendling editou mensagem que enviou a Fabíola Reipert e pediu desculpa ao lutador
Saiba por que Leonardo DiCaprio e Selena Gomez foram barrados no Globo de Ouro
Ator e a cantora foram ao banheiro no meio da premiação e só puderam retornar no intervalo seguinte
Harry Styles pode fazer show no Brasil em 2026 após cartaz na Vila Madalena (SP)
"Haroldinho" fixou pôsteres em vários países, como o Brasil, com a mensagem de que está sempre junto com os fãs
Shawn Mendes e Bruna Marquezine são seguidos de perto por paparazzi nos EUA
Cantor adora andar descalço e foi flagrado desse jeito em Los Angeles enquanto caminhava com a atriz
Luan Pereira vai ao cinema pela primeira vez e escolhe 'A Empregada'
Cantor revelou que nunca tinha assistido a um filme nas famosas telonas
Rico Melquíades quer fazer cirurgia para diminuir altura; saiba quanto
Influenciador afirma que se sente alto demais e está procurando médico disposto a realizar o procedimento (nada comum)
Jennifer Lawrence é 'cancelada' por doar cachorro que mordeu o seu filho
Segundo a atriz, a maternidade mudou o jeito como ela vê os animais de estimação
MC Daniel quer R$ 70 mil de Márcia Goldschmidt após ser criticado como pai
Após a repercussão da briga com Lorena Maria, o funkeiro foi detonado até pela apresentadora nas redes sociais
Mãe de Duda Wendling acusa filho de Otávio Mesquita de se aproveitar da atriz
Vice-campeã de A Fazenda 17 diz que Camila Wendling sofre de transtorno borderline e rebate críticas feitas ao namoro