Chips de batata-doce na AirFryer: crocantes e saudáveis Essa receita é uma opção rápida e prática para quem busca um petisco leve e cheio de sabor O conteúdo Chips de batata-doce na AirFryer... Feed TV - Receitas|Do R7 10/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h39 )

Batata doce (Foto: Freepik) Feed TV - Receitas

Se você procura um lanche leve, saboroso e que combina com qualquer momento do dia, os chips de batata-doce na AirFryer são a escolha ideal. Essa receita é perfeita para quem gosta de petiscos saudáveis, prontos em poucos minutos e com pouquíssimos ingredientes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Receitas e descubra como preparar esse delicioso petisco!

