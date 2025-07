Hambúrguer fit na massa de pastel: assado, saudável e surpreende na praticidade Saiba como fazer essa receita que leva carne, vegetais e ainda acompanha um apetitoso molho saudável O conteúdo Hambúrguer fit na massa... Feed TV - Receitas|Do R7 11/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hambúrguer (Foto Freepik) Feed TV - Receitas

Se você ama hambúrguer mas busca uma opção mais leve, essa versão assinada pela nutricionista e criadora de conteúdo Dri Molica vai te conquistar. No lugar do pão, a receita usa massa de pastel assada, recheada com hambúrguer caseiro, que pode ser tradicional ou turbinado com legumes como abobrinha e cenoura ralada. O resultado é um lanche saudável, prático e com um visual irresistível.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Receitas e descubra todos os detalhes dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Feed TV - Receitas:

Receita de brigadeiro de whey protein: rápido, prático e fácil de fazer

Chips de batata-doce na AirFryer: crocantes e saudáveis

Canjica fit: receita saudável e proteica é ideal para dias frios e quentes