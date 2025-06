Cientistas descobrem que gatos preferem dormir do lado esquerdo; veja explicação Cientistas explicam que, como os gatos dormem de 12 a 16 horas por dia, comportamento pode contribuir para a sobrevivência da espécie RPet|Do R7 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 ) twitter

Preferência pode oferecer uma vantagem evolutiva aos gatos Pexels

Uma pesquisa internacional concluiu que gatos domésticos preferem dormir sobre o lado esquerdo do corpo. A descoberta foi feita após a análise de mais de 400 vídeos de gatos dormindo publicados no YouTube e pode ter relação com mecanismos cerebrais que favorecem a sobrevivência desses animais.

O estudo, publicado na revista Current Biology em 23 de junho de 2025, foi liderado por cientistas da Universidade de Bari Aldo Moro, na Itália, em parceria com instituições da Alemanha, Canadá, Suíça e Turquia. A equipe observou exatos 408 vídeos nos quais os gatos apareciam sozinhos e com o corpo inteiro visível em repouso sobre um dos lados por pelo menos dez segundos. Cerca de dois terços dos registros mostravam os felinos deitados sobre o lado esquerdo.

De acordo com os pesquisadores, essa preferência pode oferecer uma vantagem evolutiva. “Ao dormirem sobre o lado esquerdo, os gatos mantêm o campo visual esquerdo livre ao acordar, o que ativa diretamente o hemisfério direito do cérebro”, diz a introdução do estudo. Essa região é especializada em percepção espacial, detecção de ameaças e coordenação de movimentos rápidos de fuga ou ataque.

Os cientistas explicam que, como os gatos dormem de 12 a 16 horas por dia e ficam vulneráveis nesse estado, comportamentos como a escolha do lado do corpo para dormir podem contribuir para a sobrevivência. Dormir do lado esquerdo permite uma resposta mais rápida ao despertar, especialmente se houver predadores ou presas no recinto.

