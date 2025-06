Partida de pingue-pongue entre gatos e cachorro viraliza e diverte a web; assista Jogo se desenrolou com surpreendente fluidez RPet|Do R7 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 ) twitter

Clipe tem gerado uma série de reações bem-humoradas Reprodução/Instagram - @pingpang.sports

Um vídeo que mostra dois gatos, um cachorro e uma mesa de pingue-pongue tem viralizado nas redes sociais e feito sucesso entre os internautas. A cena, gravada ao lado de uma pessoa que participa da brincadeira, mostra os animais envolvidos em uma inusitada “partida” do esporte.

De um lado da mesa, um gato e um cachorro formam dupla. Do outro lado, o adversário é outro gato, que joga ao lado de um humano. Apesar de ser impossível seguir as regras tradicionais da modalidade, o jogo se desenrola com surpreendente fluidez.

Em um dos momentos mais compartilhados do vídeo, a bolinha acerta acidentalmente o focinho do cachorro, que rapidamente a pega com a boca e interrompe a jogada. O lance, por si só, já seria o bastante para entreter, mas a reação do parceiro de equipe chamou ainda mais atenção.

Determinado a manter o jogo, o gato que estava ao lado do cachorro toma a bolinha com uma patada precisa e a devolve para o outro lado da mesa. A bolinha acaba acertando o outro gato, o que fez com que a cena ganhasse ainda mais comentários nas redes sociais.

O clipe tem gerado uma série de reações bem-humoradas. “Olimpíadas contratem esse gatinho”, escreveu uma internauta. Outro comentou: “Joga melhor que eu”.