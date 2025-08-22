Drone salva cachorro que estava com a cabeça presa em pote nos EUA Grupo de resgate informou que a cadela apresentava desidratação grave, infestação de carrapatos e sinais de sofrimento RPet|Do R7 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um drone localizou e salvou a cadela Dallas, presa em um pote de plástico no Condado de York, EUA.

Moradores notaram o animal com dificuldades para se alimentar e beber água devido ao pote que o sufocava.

Após dias de busca, a CRCPA pediu ajuda nas redes sociais e um piloto de drone ajudou a encontrar Dallas no milharal.

Agora em recuperação, Dallas recebe cuidados médicos e não está disponível para adoção no momento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Recipiente cobria parte do pescoço e impedia que a cadela se alimentasse ou bebesse água Reprodução/Facebook/Canine Rescue of Central Pennsylvania

Um drone ajudou a localizar e salvar a cadela Dallas, que vagava há dias com a cabeça presa em um recipiente de plástico no Condado de York, na Pensilvânia, Estados Unidos. O resgate foi conduzido pela organização Canine Rescue of Central Pennsylvania (CRCPA) com apoio de voluntários e da empresa Nighthawk Drone Services.

O caso começou em 17 de agosto, quando moradores relataram ter visto o animal supostamente “sufocado” pelo pote. O recipiente cobria parte do pescoço e impedia que a cadela se alimentasse ou bebesse água. “Aquele recipiente de plástico está, eu diria, a cerca de um quarto do pescoço, e ele foi visto tentando tirá-lo, mas não conseguiu. Então, ele não está recebendo água. Não está recebendo comida. Estamos preocupados com a falta de oxigênio”, disse Beth Miller, voluntária da CRCPA, à emissora local WGAL.

Nos dias seguintes, equipes de resgate tentaram se aproximar do animal, mas Dallas se escondia em um milharal sempre que alguém chegava perto. Com receio de que o tempo estivesse se esgotando, a organização pediu ajuda nas redes sociais, convocando moradores a informarem caso tivessem visto o cachorro.

Às 22h do mesmo dia, um novo grupo de voluntários iniciou buscas com apoio de Dallas Fuhrman, piloto de drones da Nighthawk Drone Services. Usando o equipamento, ele localizou a cadela às 3h da manhã do dia seguinte.

‌



“Às 3 da manhã, Dallas foi finalmente localizado no fundo de um milharal, desorientada, exausta e ainda lutando com o pote”, informou a CRCPA em nota.

Após a remoção do recipiente, Dallas foi levada ao Shores Veterinary Emergency Center. O grupo de resgate informou que a cadela apresentava desidratação grave, infestação de carrapatos e sinais de sofrimento. “Ela agora está recebendo os cuidados urgentes de que precisa, e estamos aguardando exames de sangue para entender melhor seu estado geral”, acrescentou a organização.

‌



O piloto de drone destacou o esforço conjunto que permitiu salvar a vida do animal. Ele descreveu o resgate como um “grande esforço de equipe”, segundo a WGAL.

A CRCPA afirmou que Dallas não está disponível para adoção no momento, pois segue em recuperação, e incentivou doações para custear os cuidados médicos.

Em publicação recente, a organização agradeceu à mobilização da comunidade. “O resgate de Dallas só foi possível graças a uma comunidade compassiva que se recusou a desistir. Dos pilotos de drones às equipes de busca, a cada pessoa que continuou compartilhando sua história — obrigada”, escreveu a organização.

