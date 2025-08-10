Ursa de 31 kg com cabeça presa em jarro é libertada após 12 dias nos EUA
De acordo com especialistas, o animal estava bastante magro, mas não apresentava ferimentos graves
Uma ursa de 31 quilos foi libertada no norte de Wisconsin depois de passar cerca de 12 dias com a cabeça presa em um jarro. O animal, de dois anos, foi visto pela primeira vez em 26 de julho no condado de Sawyer e percorreu aproximadamente 80 quilômetros antes de ser capturado.
Segundo o Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin, equipes do Serviço de Vida Selvagem do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos instalaram armadilhas nos condados de Sawyer, Bayfield e Douglas, mas não conseguiram capturá-la nos primeiros dias devido à grande distância percorrida diariamente.
No início de agosto, novos avistamentos indicaram que a ursa retornava à cidade de Cable, onde foi localizada por Erik Donley e suas sobrinhas. Enquanto os familiares acionavam as autoridades, Donley manteve o animal sob observação a uma distância segura. Um profissional de manejo da vida selvagem aplicou um dardo tranquilizante, permitindo que a equipe cortasse o recipiente.
De acordo com especialistas, a ursa apresentava magreza, mas não tinha ferimentos graves. Ela foi solta em uma área florestal com água e alimento disponíveis e começou a se alimentar logo após a libertação. O jarro apresentava perfurações que podem ter sido feitas pelas garras do próprio animal, o que pode ter permitido que ela bebesse água durante o período.
O Departamento de Recursos Naturais informou que ursos da mesma idade e sexo costumam pesar entre 45 e 68 quilos nesta época do ano e que o animal provavelmente sobreviveu graças às reservas de gordura acumuladas no verão.