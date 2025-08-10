Ursa de 31 kg com cabeça presa em jarro é libertada após 12 dias nos EUA De acordo com especialistas, o animal estava bastante magro, mas não apresentava ferimentos graves RPet|Do R7 10/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 02h00 ) twitter

Animal provavelmente sobreviveu graças às reservas de gordura acumuladas no verão USDA APHIS

Uma ursa de 31 quilos foi libertada no norte de Wisconsin depois de passar cerca de 12 dias com a cabeça presa em um jarro. O animal, de dois anos, foi visto pela primeira vez em 26 de julho no condado de Sawyer e percorreu aproximadamente 80 quilômetros antes de ser capturado.

Segundo o Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin, equipes do Serviço de Vida Selvagem do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos instalaram armadilhas nos condados de Sawyer, Bayfield e Douglas, mas não conseguiram capturá-la nos primeiros dias devido à grande distância percorrida diariamente.

No início de agosto, novos avistamentos indicaram que a ursa retornava à cidade de Cable, onde foi localizada por Erik Donley e suas sobrinhas. Enquanto os familiares acionavam as autoridades, Donley manteve o animal sob observação a uma distância segura. Um profissional de manejo da vida selvagem aplicou um dardo tranquilizante, permitindo que a equipe cortasse o recipiente.

De acordo com especialistas, a ursa apresentava magreza, mas não tinha ferimentos graves. Ela foi solta em uma área florestal com água e alimento disponíveis e começou a se alimentar logo após a libertação. O jarro apresentava perfurações que podem ter sido feitas pelas garras do próprio animal, o que pode ter permitido que ela bebesse água durante o período.

O Departamento de Recursos Naturais informou que ursos da mesma idade e sexo costumam pesar entre 45 e 68 quilos nesta época do ano e que o animal provavelmente sobreviveu graças às reservas de gordura acumuladas no verão.

