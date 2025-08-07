Governo dos EUA usa áudio de briga entre Scarlett Johansson e Adam Driver para espantar lobos Espécies como o lobo-cinzento estão atacando rebanhos em Oregon; segundo o USDA, estratégia vem apresentando resultados Famosos e TV|Do R7 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h03 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O governo dos EUA está usando drones equipados com alto-falantes para afastar lobos em Oregon.

Os sons incluem uma briga do filme "História de um Casamento", estrelado por Scarlett Johansson e Adam Driver.

A técnica visa proteger o gado, já que os lobos estão sob proteção ambiental e não podem ser abatidos.

A estratégia mostrou resultados, mas o alto custo e a adaptação dos lobos aos sons são desafios futuros. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cena de briga do filme "História de um Casamento", estrelado por Scarlett Johansson e Adam Driver Reprodução/X

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está usando drones com alto-falantes para tentar afastar lobos que têm atacado rebanhos no estado do Oregon. Entre os sons utilizados para assustar os predadores está a cena de briga do filme “História de um Casamento”, estrelado por Scarlett Johansson e Adam Driver.

A medida é parte de um projeto federal liderado por Paul Wolf, supervisor distrital do USDA no Oregon, que busca alternativas não letais para proteger o gado. Espécies como o lobo-cinzento, apontado como responsável por dezenas de mortes de bezerros na região, estão sob proteção ambiental e não podem ser abatidas.

No Rancho Prather, localizado próximo à fronteira com a Califórnia, os proprietários relatam a perda de cerca de 40 bezerros. Drones passaram a sobrevoar a área durante a noite, emitindo sons como tiros, fogos de artifício, músicas de rock e até a intensa discussão entre os personagens de Johansson e Driver no filme indicado ao Oscar. Holofotes também são acionados para desorientar os lobos.

No dialogue or moments of hesitation is improvised in this fight scene from @MarriageStory. Everything was scripted. pic.twitter.com/sXN0gLgjrM — Screenplayed (@Screenplayed) December 17, 2019

Segundo o USDA, a estratégia vem apresentando resultados. Em uma das áreas monitoradas, onde antes 11 vacas foram mortas em 20 dias, o número caiu para duas nos 85 dias seguintes à adoção da tática com drones. Apesar disso, o alto custo dos equipamentos e a duração limitada das baterias são obstáculos. Um único drone pode custar até 20 mil dólares e operar por menos de meia hora.

O temor agora é que os lobos se acostumem ao método e deixem de se intimidar com os sons e as luzes. Ainda assim, a equipe afirma que a presença dos drones tem feito diferença. Em uma das noites acompanhadas por jornalistas, os operadores acreditam ter evitado mais um ataque.

