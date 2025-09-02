‘Interação pura’ entre golfinhos e golden retriever emociona a web; assista Registro captado em aquário nos EUA já ultrapassou 1,5 milhão de visualizações nas redes sociais RPet|Do R7 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Forest, um golden retriever, interagiu com golfinhos em um aquário na Geórgia, EUA.

O vídeo da interação viralizou, alcançando mais de 1,5 milhão de visualizações no Instagram.

A dona de Forest, Ashton McGrady, destacou a conexão especial entre o cão e os golfinhos.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Um cão de serviço atraiu a atenção de dois golfinhos curiosos em um aquário na Geórgia, EUA Reprodução/Instagram/radiantlygolden

Forest, um cão da raça golden retriever, protagonizou um encontro que viralizou nas redes sociais. Durante uma visita ao Aquário da Geórgia, nos Estados Unidos, o animal interagiu com dois golfinhos por meio do vidro de um dos tanques, em um registro que já ultrapassou 1,5 milhão de visualizações no Instagram.

O vídeo foi publicado na conta @radiantlygolden, administrada por Ashton McGrady, dona do cão. Nas imagens, Forest aparece usando seu colete de serviço enquanto observa atentamente o tanque. Pouco depois, um golfinho se aproxima e encara o animal de perto. Outro golfinho se junta ao primeiro e os dois se alternam diante do cachorro, que inclina a cabeça de um lado para o outro em resposta.

McGrady contou à revista People que a cena surpreendeu até quem estava acostumado com as conexões de Forest. “Chegamos perto do vidro e foi quase imediato que o primeiro golfinho nos viu. Dava para perceber que ele reconheceu a presença de Forest. Foi como se tivessem se olhado por um instante e eu nunca tinha visto nada parecido”, disse.

Segundo ela, os golfinhos permaneceram observando o cão por um longo tempo, até que a dupla precisou se afastar por causa do movimento de visitantes no aquário. “Foi muito emocionante para todos. Sinceramente, ficamos bastante chocados. Quase chorei porque achei que foi a interação mais pura”, afirmou.

O episódio reforçou a rotina de Forest, que acompanha a dona em diversas situações. McGrady, consultora de acessibilidade, explica que o cão foi treinado para oferecer suporte em tarefas cotidianas e em alertas médicos. “Ele me proporciona um nível de independência em que não preciso pedir ajuda a um cuidador. Ele consegue intervir e oferecer coisas que outras pessoas não conseguem. Por exemplo, é treinado para emitir um alerta médico baseado no cheiro. É realmente incrível a independência que ele me permitiu viver”, relatou.

Forest já esteve com McGrady em shows da Broadway, cruzeiros e parques nacionais. Os momentos que se tornam virais nas redes, segundo ela, são também oportunidades de conscientizar o público sobre a função dos cães de serviço. “Quero ter certeza de que não seja apenas um momento doce com um cachorro viral, mas também aproveitá-lo como uma oportunidade de educar”, disse.

McGrady costuma alertar sobre a diferença entre cães de serviço, animais de apoio emocional e animais de terapia. Apenas os primeiros têm direito de acesso a espaços restritos. “Infelizmente, há muita falta de compreensão. Muitas vezes as pessoas tentam acariciar ou distrair os cães de serviço. Eu adoro um cachorro fofo tanto quanto qualquer pessoa, mas também respeito o fato de que esses cães têm trabalhos importantes a fazer. Uma distração rápida pode ser fatal para quem depende deles”, explicou.

