Marca italiana de luxo lança perfume de R$ 620 para cachorros Empresa diz que fragrância foi aprovada por veterinários. No entanto, especialistas apontam desperdício de dinheiro RPet|Do R7 06/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h00 )



A marca italiana de luxo Dolce & Gabbana é a primeira grande rede de moda a oferecer um perfume destinado aos cães. No caso, a fragrância nomeada Fefé — uma homenagem ao cachorro de estimação do cofundador da marca, Domenico Dolce.

Perfume para cachorros custa R$ 620 Divulgação/Dolce & Gabbana

A empresa reforça que a essência foi aprovada por veterinários. No entanto, o que chama a atenção de especialistas em animais é o valor do produto, que custa o equivalente a R$ 620.

“O fato de eles estarem chegando a esse mercado com um preço tão alto é uma maneira interessante de fazer as pessoas gastarem dinheiro em coisas que têm muito pouco mérito”, avaliou Fabian Rivers, embaixador do bem-estar da Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (RSPCA, na sigla em inglês).

“Mas a escolha de como gastar o seu dinheiro é sua”, pontuou.

Além disso, Rivers disse que não se surpreenderia se os cachorros nos quais fossem aplicado o perfume “achassem os cheiros perturbadores ou desagradáveis.”