Poodle viraliza ao ganhar bolo miniatura de si mesmo; veja fotos Pet completou três anos de vida e surgiu usando um chapéu rosa e um laço vermelho no pescoço RPet|Do R7 23/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h00 )

Poodle caramelo ganha bolo miniatura Reprodução/Instagram

Um poodle caramelo chamado Aro viralizou nas redes sociais após aparecer em fotos de sua festa de aniversário com um bolo feito à sua semelhança. A comemoração ocorreu na última segunda-feira (21) e chamou atenção pela réplica do animal em forma de doce.

RESUMO DA NOTÍCIA Poodle Aro viraliza após festa de aniversário com bolo em forma de si mesmo.

Completou 3 anos, usando chapéu rosa e laço vermelho, iguais ao bolo.

Postagem no Instagram gerou mais de 69 mil curtidas e muitos comentários positivos.

Especialistas alertam sobre os perigos de bolos humanos para pets e recomendam ingredientes seguros. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

As imagens foram publicadas pelo tutor no Instagram e rapidamente se espalharam por outras plataformas como Facebook e X. O poodle completou 3 anos de vida e surgiu usando um chapéu rosa e um laço vermelho no pescoço, os mesmos itens presentes na decoração do bolo.

“Hoje é o aniversário do meu querido Aro, que está ainda mais incrível. Ele tem um sorriso maduro e acaba de fazer 3 anos”, escreveu o tutor na legenda da publicação.

As fotos ultrapassaram 69 mil curtidas e geraram diversos comentários. Usuários elogiaram a criatividade e o nível de detalhe do bolo. “Não consigo superar esse bolo. Gente, são réplicas um do outro”, escreveu um internauta. “Pronto, agora vou querer fazer um bolo miniatura para o meu cachorro também. O aniversário dele é mês que vem”, comentou outro.

Especialistas alertam que bolos comuns, feitos para consumo humano, podem conter ingredientes nocivos aos animais. Chocolate, por exemplo, é tóxico para cães. Por isso, bolos para pets devem ser preparados com ingredientes seguros como farinha de aveia, cenoura e mel.

