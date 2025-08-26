26 de Agosto: Dia do Cão A gente adota e eles nos resgatam Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

A data celebrada mundialmente foi criada por uma ativista norte-americana em 2004 com o propósito de destacar a importância dos patudos na convivência com os humanos e conscientizar sobre os cuidados de saúde, bem-estar e a adoção responsável. As lições e exemplos de lealdade, alegria, amor e parceria são incessantes todos os dias.

Acredito que esse conteúdo só será absorvido e compreendido integralmente por quem já teve ou tem a sorte de ter um amigo de estimação. É impressionante como a causa animal e suas vertentes aproximam pessoas incríveis com histórias espetaculares. E agora, começo a contar um episódio que ilustra muito bem o Dia do Cão. Com vocês, a cadela Amandinha e a paulista Glícia Oliveira...

Amandinha teve as patas amputadas após atropelamento Arquivo pessoal

2019...De um lado, a cadelinha Amandinha, vítima de um atropelamento, teve as patas dianteiras amputadas antes de ser resgatada pela ONG GAVAA. Em um outro ponto deste mundão, a paulista Glícia Oliveira, mãe de outras 3 cachorras, que vivia o luto pela perda do marido. O que elas nem imaginavam é que a união das duas transformaria tudo. “Eu vi a história da Amandinha na internet e me emocionou muito, tive uma ligação total com ela. Desde o primeiro momento decidi adotá-la. Eu faço tudo para melhorar a qualidade de vida dela. É um amor tão grande que chega a doer o coração”, explica Glícia, lembrando que a inspiração foi tanta que, no ano passado, decidiu ampliar a família com a adoção de Nuna, uma cachorrinha resgatada após as enchentes no Rio Grande do Sul. “Adotar um animal especial transforma a vida deles, mas também transforma a nossa”, completa. “Eu já tinha outras três cachorrinhas que sempre me faziam carinho, mas eu chorava todos os dias pela perda do meu marido. Desde que vi a caminha da Amandinha ao lado da minha, eu não chorei mais. O olhar de gratidão dela me curou de muitas formas”, conta.

Hoje, a cadela usa cadeirinha de rodas, faz fisioterapia e acupuntura, mostrando diariamente, também, que limitações físicas não são barreiras para uma vida cheia de amor e alegria.

Amandinha e suas irmãs Arquivo pessoal

A adoção é um ato de amor e como toda relação amorosa que se preze, há de haver muita responsabilidade. A médica veterinária de Guabi Natural (BRF Pet), Mayara Andrade, afirma que “Adotar um animal vai além de oferecer carinho. Ela ressalta que a chegada de um pet é realmente um momento especial na vida de qualquer família, mas lembra que antes de adotar um cãozinho, o tutor deve pensar se consegue atender às necessidades de bem-estar animal, que incluem fatores como um ambiente e dieta adequados, a liberdade deles expressarem seus padrões de comportamento, além dos cuidados com a saúde em geral.

Está pensando em adotar mas não tem certeza se dá conta? Olha que bacana o QUIZ que a Guabi Natural disponibiliza na plataforma “Um pet é pra sempre” . Você vai se deparar com perguntas do tipo: “Com que frequência você está em casa e disponível para dar atenção a um cão ou gato?” e “Como você lidaria com despesas veterinárias e custos de cuidados contínuos, como alimentação, vacinas e higiene?”. Não custa nada refletir sobre essas questões!

Quem convive tem certeza, mas há inclusive estudos da Abinpet - Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, que mostram que a convivência com os animais é capaz de melhorar a autoestima, diminuir problemas cardiovasculares e o stress, aumentar a qualidade de vida de pessoas hipertensas e, principalmente, melhorar a interação social. Os benefícios são mútuos para seres humanos e animais.

Então neste Dia do Cão, eu celebro muito a vida de todos esses focinhos e de todas as mãos, pernas e mentes que vivem e trabalham para proporcionar uma dimensão maior à causa animal, a conscientização da adoção e bem-estar dos animais. Foi desenvolvendo e procurando temas para este BLOG que tive contato com a equipe maravilhosa da BRF Pet e da Guabi Natural, que me apresentou a história da Glícia e da Amandinha...que eu apresentei acima a vocês e que tenho certeza que vai inspirar muitos outros episódios maravilhosos por aí! É o ciclo do bem! Que ele siga fortalecido.

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

