A cada adoção, nasce uma nova mãezinha! Conheça a história de Giuli e Oprah Não nasceu do ventre, mas foram gerados no coração Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri Hayashi 08/05/2025 - 02h00

Primeiro encontro de Giuli com Oprah Arquivo pessoal

A cada história de adoção, vidas mudam. Dos humanos e dos bichos. Destinos se cruzam e em muitos casos, os envolvidos evoluem demais e se tornam melhores com o convívio.

Eu já intermediei algumas adoções. Sou grata e me sinto extremamente privilegiada por isso. Às vésperas da comemoração do Dia das Mães, nada melhor do que compartilhar o relato lindo e emocionante de duas vidinhas preciosas que se encontraram. Com vocês, Giuli Marabello, jornalista, linda e incrível que precisava de um colorido especial na vida, e sua pequena e carismática Oprah:

Feliz Dia das Mães a todas que zelam pelos seus pets e os amam incondicionalmente! Se for possível, adote!

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

