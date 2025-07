A hora da refeição do seu pet pode ser divertida e confortável Descubra o que o mercado oferece para o seu patudo Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 15/07/2025 - 20h39 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 ) twitter

Comedouros elevados promovem conforto na hora da refeição Arquivo pessoal

Com os humanos, a hora da refeição funciona de forma muito particular. Tem gente que engole a comida em pé, andando e outros que dão valor e gostam de sentar a mesa, ou balcão, em bancos ou em cadeiras confortáveis, com uma bela toalha, louças, talheres, companhia, música etc. Fato é que toda e qualquer inovação na hora de comer pode ser bem-vinda. Nem sempre necessária, mas quase sempre bem-vinda. Com os pets, principalmente os mais velhos e com dores, isso também se aplica. E o mercado está de olho na saúde e bem estar dos animais. O médico veterinário comportamentalista da Pet Games, Dalton Ishikawa, fala sobre as opções disponíveis:

E para gastar a energia mental e instigar os instintos primitivos do seu cão e gato, nada melhor que ter um artigo lúdico. Conheça e entenda o que o comedouro lento oferece:

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

