A jornada de Dona Isabel: perdida nas ruas, acolhida com amor e reconhecida na televisão

Hoje venho compartilhar uma história que aqueceu meu coração de um jeito muito especial. No dia 4 de maio, participei de um programa onde falei sobre minha vivência no resgate de animais. Um dos pontos centrais do meu depoimento foi a Dona Isabel, uma cachorrinha idosa, surda e com problemas de saúde que encontrei sozinha no meio de uma avenida. Durante nove meses, ela foi minha companheira, recebendo todo o cuidado e amor que eu podia oferecer.

O que eu jamais imaginei é que aquele programa fosse chegar tão longe a ponto de mudar completamente o que eu sabia sobre ela.

Poucos dias depois da exibição, recebi uma mensagem no Instagram. Era da Vanessa, que dizia ter reconhecido a Dona Isabel como sendo a cadela que havia fugido da casa da avó dela meses antes. A avó, de 90 anos, mora na zona norte de São Paulo e, durante uma reforma na garagem, a cachorrinha escapou. Elas procuraram muito, mas em outra região, e sem acesso às redes sociais, a busca terminou sem sucesso.

A Vanessa me pediu para enviar fotos, e quando ela mandou as imagens da cadela que conheciam como Paola... eu tive certeza. Era a Dona Isabel.

Ela me contou que a Paola tinha sido adotada com mais dois irmãos há cerca de 13 anos. Era temperamental, mandona, mas também amorosa e divertida. Gostava de franguinho e sempre botava ordem na casa. Recebi fotos dela filhote, adulta, brincando com a família, e descobri que ela nunca teve filhotes, foi castrada cedo e sempre viveu cercada de cuidado.

Foi uma enxurrada de emoções. De um lado, o alívio de saber que ela não tinha sido abandonada. De outro, a dor de perceber que ela sofreu muito enquanto estava perdida, provavelmente sofreu um trauma na coluna ou até maus-tratos. Quando a encontrei, ela estava muito fragilizada.

A Vanessa agradeceu profundamente por eu ter cuidado da Dona Isabel com tanto carinho em seus últimos meses. E eu só pude agradecer de volta. Porque, mesmo sem saber sua origem, eu sempre senti que aquela cachorrinha tinha vindo de um lar. Agora eu sei qual foi. E sei que a Dona Isabel, ou melhor, Paola, foi amada duas vezes nesta vida.

Essa história me ensinou muito. Principalmente sobre o poder do acaso, da empatia e da conexão que temos com os animais. E aproveito pra deixar aqui um apelo: identifiquem seus bichinhos. Uma simples plaquinha pode fazer toda a diferença.

Hoje, me despeço dessa história com gratidão. Por ter sido escolhida para fechar o ciclo da Dona Isabel com amor. E por, enfim, ter conhecido o passado dela, que agora também faz parte do meu.

