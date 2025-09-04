Logo R7.com
Entre Pets e Beijos

Adote um pet pelo celular

Prefeitura de Santo André lança projeto de incentivo a adoção

Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri Hayashi

Depois de inaugurar o maior Pet Parque da América Latina, Santo André lançou mais uma super iniciativa e inova na causa animal. Agora a população pode adotar um pet com alguns cliques na tela do celular. O PATA - Programa de Adoção e Tutela de Animais já está em funcionamento e o prefeito da cidade, Gilvan Ferreira, conta mais sobre a iniciativa:

Anote aí o WhatsAPP para acessar os animais disponíveis: (11) 4433-0123, ou, caso não consiga adotar, mas deseja ser voluntário na causa e ajudar de alguma forma, acesse o aplicativo Colab.

A prefeitura garante a vacinação e castração dos animais disponíveis sem custos para o novo tutor.

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

