Adote um pet pelo celular Prefeitura de Santo André lança projeto de incentivo a adoção Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri Hayashi 04/09/2025 - 02h00

Depois de inaugurar o maior Pet Parque da América Latina, Santo André lançou mais uma super iniciativa e inova na causa animal. Agora a população pode adotar um pet com alguns cliques na tela do celular. O PATA - Programa de Adoção e Tutela de Animais já está em funcionamento e o prefeito da cidade, Gilvan Ferreira, conta mais sobre a iniciativa:

Anote aí o WhatsAPP para acessar os animais disponíveis: (11) 4433-0123, ou, caso não consiga adotar, mas deseja ser voluntário na causa e ajudar de alguma forma, acesse o aplicativo Colab.

A prefeitura garante a vacinação e castração dos animais disponíveis sem custos para o novo tutor.

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

