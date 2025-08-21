Agosto verde claro pet Mês dedicado à conscientização sobre doenças graves em gatos Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vivenciamos um período do ano dedicado à conscientização dos tutores dos felinos com relação a doenças que começam silenciosas, que podem ou poderiam ser prevenidas. O diagnóstico precoce de qualquer que seja a patologia permite muitas vezes um tratamento mais eficaz e uma melhor qualidade de vida para o animal. Vamos entender com a médica veterinária da Clínica Cão Maravilha, doutora Cátia Vulpini, quais são elas:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe os esclarecimentos sobre FIV e FElv:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Aproveite o momento e leve seu bichano ao veterinário para uma consulta de rotina e verificação da carteirinha de vacinação. Cuidar da saúde é um ato de amor. Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.