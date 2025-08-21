Agosto verde claro pet
Mês dedicado à conscientização sobre doenças graves em gatos
Vivenciamos um período do ano dedicado à conscientização dos tutores dos felinos com relação a doenças que começam silenciosas, que podem ou poderiam ser prevenidas. O diagnóstico precoce de qualquer que seja a patologia permite muitas vezes um tratamento mais eficaz e uma melhor qualidade de vida para o animal. Vamos entender com a médica veterinária da Clínica Cão Maravilha, doutora Cátia Vulpini, quais são elas:
Acompanhe os esclarecimentos sobre FIV e FElv:
Aproveite o momento e leve seu bichano ao veterinário para uma consulta de rotina e verificação da carteirinha de vacinação. Cuidar da saúde é um ato de amor. Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!
