Bicho legal: Pets em condomínio

É cada vez mais comum a presença de pets nos lares do Brasil. Segundo o último Censo Pet do Instituto Pet Brasil, são pouco mais de 160,9 milhões de animais, entre cães, gatos, aves, répteis, peixes e pequenos mamíferos, dividindo as residências com seus tutores em lares pelo país. A verticalização das cidades acaba faz com que a convivência entre pessoas e animais se estreite principalmente nos condomínios.

Se conviver e resolver apenas as mazelas que se referem as pessoas já é algo muitas vezes complicado, imagine quando entram os animais na pauta? Nada que uma boa administração não consiga contornar e organizar.

Vale lembrar que nenhuma convenção ou regimento interno possuem poder de proibição de posse de qualquer que seja o animal. Toda solicitação deste tipo deve ser realizada judicialmente. A advogada animalista, Antília Reis, esclarece os principais pontos da questão:

A responsabilidade coletiva na proteção animal ganha proporções ainda maiores nas figuras dos síndicos e zeladores de condomínios. Eles precisam estar cientes das ações que podem ser configuradas como práticas como maus-tratos.

E para que tudo sempre seja guiado pelo caminho do bem, nada melhor do que a adoção de regras de convivência.

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

