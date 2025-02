Bicho legal: saiba mais sobre a posse de animais silvestres Como fica a situação de tutores que não têm a posse legal de um animal? Veja o que fazer para denunciar irregularidades! Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 06/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 09h19 ) twitter

Ter animais silvestres sem autorização é crime Imagem de sergeycauselove no Freepik

Se voltarmos uns 40 anos no tempo, você, seus pais ou algum conhecido deve recordar que a comercialização de animais silvestres acontecia em plena luz do dia, em feiras livres e sem fiscalização alguma.

Sou neta da Madalena, uma paulistana já falecida, e que marcou sua vivência por aqui cercada de muitos animais. E quando digo muitos, eu me refiro a gatos, cachorros, saguis, papagaios, pássaros pretos, galinhas, coelhos e tartarugas.

Quando não abandonavam algum bicho na porta dela, ela os encontrava em terrenos, espalhados pela rua ou em feiras e com “dó”, muitas vezes os comprava para “salvá-los”.

Perdi as contas de quantos pets que a vi cuidar, silvestres ou não. Quando cresci eu a alertei sobre o comércio clandestino de animais que ela alimentava com aquela atitude, mas, no fundo, a entendo e sei que nunca fez por maldade.

Ela me ensinou e mostrou com exemplo o que é amor pelos animais. Vale destacar aqui que desde 1998 o Brasil tem uma lei proíbe a captura, a venda, o transporte e os maus-tratos de animais silvestres sem autorização, sob pena de 6 meses a 1 ano de reclusão, além de multa.

Impossível não recordar das histórias que vivi com a minha avó quando algum caso assim como o do Seu Adílson e de seu papagaio, o Louro, que convivem há 40 anos em Louveira, no interior de São Paulo, vem à tona.

Neste caso, a Secretaria da Gestão Ambiental da prefeitura apreendeu a ave para que ela passe para uma readaptação e ingresse na natureza. Eu entendo e respeito as leis.

A Justiça é imparcial, mas me parece muito contraditório julgar relações que envolvam sentimentos. Sentimentos que somam, unem pessoas e animais, onde a vontade de ambas as partes é de permanecerem juntas. Talvez esse caso sirva de alerta para que as pessoas não peguem ou adquiram mais animais silvestres. Mas e os casos antigos, aqueles da época da minha avó, como ficam?

O Blog Entre Pets e Beijos entrevistou a advogada animalista, Antília Reis, que inclusive trabalha na defesa do caso do Seu Adilson e do papagaio Louro. Acompanhe:

Por aqui, ninguém solta a pata ou as penas de ninguém!

