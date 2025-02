Bicho legal: Se possível adote, mas se escolher comprar, não fomente o comércio clandestino Veja dicas de especialistas e criadores Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 18/02/2025 - 20h20 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

Você já comprou algum pet? Se sim, procurou saber a procedência do animal? Onde ele foi mantido até chegar a sua casa? Eu sou completamente favorável à adoção de animais, mas entendo a paixão de algumas pessoas e a recomendação de determinadas raças, por fazer a diferença para companhia de deficientes visuais, autistas etc.

Então, de todo o coração, te faço um apelo baseada em fatos e denúncias reais: se for comprar, por favor procure locais que prezem pela saúde e felicidade dos animais. O que não faltam são casos chocantes de animais explorados até não “servirem mais” e descartados como “objetos estragados”. A advogada animalista, doutora Antília Reis, alerta sobre esse mercado:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Parece contraditório falar em felicidade quando há acasalamento de animais de forma programada, mas os convido a conhecer a estrutura de um canil em Peruíbe, litoral sul de São Paulo, que zela pelo bem-estar dos pets. A proprietária e médica veterinária, doutora Isabella Calli, nos mostra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um estabelecimento legalizado leva a sério a saúde dos animais, e principalmente os cuidados com as fêmeas matrizes e seus filhotes. Vejam como deve ser um local que se importa com a vida.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

E para manter a estrutura, é preciso disciplina, planejamento, organização e claro, profissionais de saúde e documentação:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

