Brasil proíbe uso de animais em testes de cosméticos

Uma vitória bastante celebrada para a causa animal! Finalmente a proposta que tramitava no Congresso Nacional desde 2013 foi aprovada pela Câmara dos Deputados em julho. Vamos acompanhar os esclarecimentos da advogada animalista, Antília Reis:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Se quiser saber quais são as mais de 268 empresas que testam em animais, acesse: https://share.google/i5yfztuJmuTB5rbLM

Veja aqui a lista definitiva de Produtos Livres de Crueldade da People for the Ethical Treatment of Animals - PETA: https://share.google/nlMvjIhhvtHOoGZDv . A PETA é uma organização não governamental (ONG) internacional dedicada aos direitos animais.

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

