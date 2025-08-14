Brasil proíbe uso de animais em testes de cosméticos
Medida abrange laboratórios para pesquisas relacionadas a produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes
Uma vitória bastante celebrada para a causa animal! Finalmente a proposta que tramitava no Congresso Nacional desde 2013 foi aprovada pela Câmara dos Deputados em julho. Vamos acompanhar os esclarecimentos da advogada animalista, Antília Reis:
Se quiser saber quais são as mais de 268 empresas que testam em animais, acesse: https://share.google/i5yfztuJmuTB5rbLM
Veja aqui a lista definitiva de Produtos Livres de Crueldade da People for the Ethical Treatment of Animals - PETA: https://share.google/nlMvjIhhvtHOoGZDv . A PETA é uma organização não governamental (ONG) internacional dedicada aos direitos animais.
Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp