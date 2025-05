Cidade da Grande São Paulo inaugura o maior Pet Parque da América Latina Santo André vira capital dos bichinhos de estimação no Brasil Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 22/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pet Parque de Santo André funciona diariamente das 8h às 20h Divulgação/Prefeitura de Santo André

A prefeitura de Santo André acaba de transformar um terreno, antes ocupado de forma irregular pela comunidade Gamboa, com esgoto a céu aberto e entulho, em paraíso para os focinhos! Os 10 mil metros quadrados revitalizados com muita vegetação e brinquedos são sinônimo de diversão e cuidados para os patudos.

O local desbanca o tradicional Cachorródromo do Parque Ibirapuera, em São Paulo, que até então liderava o ranking com 9 mil metros quadrados de área. E já há o plano do novo Pet Parque receber, em breve, uma nova unidade do Centro de Zoonoses.

O prefeito Gilvan Junior apresenta a iniciativa aqui no Blog:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Pet Parque funciona diariamente das 8h às 20h.

‌



Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.