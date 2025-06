Junho violeta: saiba como prevenir doenças de pele nos pets O que a alimentação e a higiene podem auxiliar para amenizar ou prevenir quadros de patologias cutâneas? Entre Pets e Beijos|Do R7 19/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 02h00 ) twitter

Quadros alérgicos são os mais populares e conhecidos, mas a atenção dos tutores deve estar voltada também ao câncer de pele nos animais Imagem de Freepik

Este mês no calendário pet é conhecido como o período de conscientização e prevenção dos problemas de pele e, assim como nos humanos, os quadros alérgicos são os mais populares e conhecidos, mas a atenção dos tutores deve estar voltada também ao câncer de pele nos animais. Peles e focinhos mais claros, cuidados redobrados.

E o que a alimentação e a higiene podem auxiliar para amenizar ou prevenir quadros de patologias cutâneas? A médica dermatologista veterinária, doutora Mariana Giordano, da PinPet Clínica Veterinária, tira essas e outras dúvidas:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Não hesite em procurar a orientação de um médico veterinário ao menor sinal de alteração de comportamento ou na pele.

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

