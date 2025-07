Alto contraste

Se eu começar esse texto afirmando que Campinas, cidade no interior de São Paulo, tem uma padaria boa pra cachorro, não é exagero! O estabelecimento já bem conhecido pelas bebidas, bolos e doces na versão pet, aderiu também a sensação do momento: o morango, neste caso, do AU-mor! Entramos em contato com a Padaria Pet Campinas para descobrir os ingredientes desta receita e o diretor Arquelau nos contou:

O morango do AUmor custa R$ 10 e claro, para os humanos não passarem vontade, tem a versão para os tutores também, por R$ 15. Quem estiver por perto, o endereço é Av. Cel. Silva Telles, 251, Campinas, São Paulo.

