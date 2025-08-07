Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Entre Pets e Beijos

Sepultamento de pet em jazigo da família humana

Isso já é possível em algumas cidades do Brasil

Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri Hayashi

A partir do momento que o termo “família multiespécie” virou projeto de lei em debate no Congresso Nacional, concorda comigo que faz sentido cogitar também a normatização de alguns pontos da vida dos pets que incluem guarda responsável, atendimento de saúde e porquê não, a morte? Sabia que já é possível enterrar os animais de estimação em jazigos da família nos estados do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, nas cidades de Campinas e Matão, no interior de São Paulo, em Poços de Caldas, Minas Gerais e no Distrito Federal? De olho neste movimento, a cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, também aprovou o projeto de lei proposto pelo vereador Michael Borges (PP) que autoriza o sepultamento e a cremação de animais de estimação em cemitérios públicos e privados do município. A proposta segue agora para sanção do Executivo. Vamos acompanhar os esclarecimentos da advogada animalista, Antília Reis:

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.