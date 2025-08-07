Sepultamento de pet em jazigo da família humana Isso já é possível em algumas cidades do Brasil Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir do momento que o termo “família multiespécie” virou projeto de lei em debate no Congresso Nacional, concorda comigo que faz sentido cogitar também a normatização de alguns pontos da vida dos pets que incluem guarda responsável, atendimento de saúde e porquê não, a morte? Sabia que já é possível enterrar os animais de estimação em jazigos da família nos estados do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, nas cidades de Campinas e Matão, no interior de São Paulo, em Poços de Caldas, Minas Gerais e no Distrito Federal? De olho neste movimento, a cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, também aprovou o projeto de lei proposto pelo vereador Michael Borges (PP) que autoriza o sepultamento e a cremação de animais de estimação em cemitérios públicos e privados do município. A proposta segue agora para sanção do Executivo. Vamos acompanhar os esclarecimentos da advogada animalista, Antília Reis:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.