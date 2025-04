Você faz voz de criança ao falar com seu pet? Atitude alegra humanos e conforta os animais Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 03/04/2025 - 14h53 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h18 ) twitter

Como você fala com seu pet? Imagem de pikisuperstar no Freepik

Publicações científicas demonstram que além de normal, na comunicação entre tutores e pets, os humanos acreditam que os animais entendem o que é falado. Será mesmo? Como acontece essa compreensão?

Levante a mão aqui quem se despede do pet antes de sair de casa e muitas vezes até o avisa sobre aonde vai e quanto tempo vai demorar! Dê uma piscadinha se você fala com seu animalzinho com voz infantilizada.

Se você estiver com o braço erguido e piscando, faça o favor de acompanhar os esclarecimentos da terapeuta comportamental de cães e gatos, doutora Luiza Cervenka:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

