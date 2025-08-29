Tartaruga-aligátor ‘parecida com um dinossauro’ é encontrada em praia nos EUA
Resgate visava evitar riscos à população, já que o réptil possui uma mordida capaz de arrancar o dedo de um adulto
Uma tartaruga-aligátor foi encontrada sob o cais do Juanita Beach Park, em Kirkland, no estado de Washington, e removida com segurança por autoridades locais. O animal, considerado uma espécie invasora na região, chamou a atenção por seu porte e comportamento agressivo.
Segundo o Kirkland Parks & Community Services, a captura foi feita pela supervisora de salva-vidas Dani, que contou com apoio do controle de animais e do Departamento de Pesca e Vida Selvagem (ODFW, na sigla em inglês) de Washington. A operação foi necessária para evitar riscos à população, já que o réptil possui uma mordida capaz de arrancar o dedo de um adulto.
De acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, a tartaruga é descrita como “parecida com um dinossauro”. Originária de canais do Centro-Oeste, Sudeste e partes do Sudoeste do país, é considerada a maior espécie de tartaruga de água doce dos EUA.
Autoridades em Washington não confirmaram a origem da tartaruga. Mas já houve casos parecidos em que pessoas mantinham essas tartarugas como animais de estimação e depois as soltavam na natureza.
“As pessoas pegam essas tartarugas quando são pequenas e as soltam quando ficam grandes e agressivas demais para serem mantidas como animais de estimação”, disse o biólogo conservacionista do ODFW, Simon Wray, depois que uma tartaruga-aligátor foi encontrada no reservatório no Oregon, em 2013. “É uma péssima escolha para um animal de estimação e para o meio ambiente.”
