Última orca de aquário da América do Sul vive em estado deplorável; imagens viralizam Animal conhecido como a 'orca mais solitária do mundo' foi levado ao local em 1992 e vive sozinho desde o ano 2000 RPet|Do R7 19/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 02h00 )

Orca não teria mais condições de voltar a viver na natureza, segundo o aquário argentino Reprodução/@urgentseas

Uma orca vive há mais de 30 anos em um aquário com cerca de 12 metros no Mundo Marino, na Argentina. Pelo menos desde o ano 2000, ele vive sozinho, sem a companhia de outros da sua espécie, e passa a maior parte do dia imóvel. A cena da solidão do animal é comovente e voltou a viralizar nas redes sociais.

Segundo a ONG Urgent Seas, Kshamenk é a única orca sobrevivente no local. “Desde 1992, ele vive nesse pequeno tanque de concreto. Ele não vê outra orca desde que o último companheiro de tanque morreu no ano 2000”.

Kshamenk já foi apelidado de a “orca mais solitária do mundo”. Ele foi resgatado por pescadores “depois de ficar encalhado em uma área pantanosa da baía de Samborombón”, na Argentina. Segundo o Mundo Marino, após a reabilitação, a orca não teria mais condições de voltar a viver na natureza.

O animal vive em uma piscina conectada a outras menores, preenchida com seis milhões de litros de água retirada de um poço. Kshamenk consome cerca de 100 quilos de peixe diariamente.

Na natureza, Kshamenk nadaria cerca de 400 quilômetros por dia. No cativeiro, no entanto, sua principal atividade física é dar cerca de 500 voltas na pequena piscina onde passa sua vida.

Uma orca tem expectativa de vida de 90 anos, quando vive livre na natureza. Já em cativeiro, o animal raramente passa dos 32 anos.

Diversas campanhas nos últimos anos já chamaram a atenção para o caso de Kshamenk e até tentaram oferecer um destino melhor para o animal. “Ele precisa ser removido de seu pequeno tanque de concreto e se juntar a outros membros da espécie antes que seja tarde demais”, disse um porta-voz da Urgent Seas durante uma campanha de 2024.

Em 2021, uma campanha online pediu a libertação da orca e o fim dos shows com animais marinhos na Argentina. Até o momento, a petição teve mais de 775 mil assinaturas verificadas.

