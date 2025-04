Conheça cinco animais híbridos que renderam novas espécies Cruzamento entre animais de diferentes linhagens é comum na natureza e pode revelar alguns dos mistérios da evolução Bichos|Do R7 14/04/2025 - 17h15 (Atualizado em 14/04/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um cebrallo ou zebralo é um híbrido de uma égua com um macho de zebra, Tal como outros híbridos entre espécies diferentes, é estéril Reprodução/Reddit

Eles parecem improváveis, às vezes até impossíveis, mas os animais híbridos, resultado do cruzamento entre espécies, subespécies ou populações geneticamente distintas, ocorrem com mais frequência do que se imagina. Do ligre, combinação entre leão e tigre, ao urso grolar, união entre urso polar e urso-marrom, esses cruzamentos desafiam as fronteiras da biologia e ampliam o entendimento sobre os limites da natureza.

Fora do ambiente selvagem, cruzamentos ainda mais raros se concretizam em zoológicos e laboratórios. Comportamentos reprodutivos incompatíveis, barreiras geográficas e diferenças sazonais são contornados por ações humanas ou por condições artificiais, o que amplia o repertório de combinações possíveis. Casos como o da cama, nascido do acasalamento entre uma lhama e um dromedário, ilustram esse fenômeno.

A hibridização também ocorre de forma espontânea na natureza. Aves, golfinhos, baleias, répteis, insetos e até corais são alguns dos exemplos de grupos nos quais a mistura genética entre linhagens distintas já foi registrada.

Com o avanço das mudanças climáticas e a destruição de habitats, animais de origens geográficas distintas estão sendo empurrados para as mesmas regiões. O contato entre espécies que antes não se cruzavam está se tornando mais frequente, criando um novo campo de observação sobre como a natureza responde às pressões ambientais com combinações genéticas imprevisíveis.

‌



Confira cinco animais híbridos que você provavelmente não conhecia:

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Ligre O ligre é resultado do cruzamento entre um leão e uma tigresa. O seu aspecto é de um gigantesco felino dourado com listras difusas, e que pode ou não ter uma pequena juba Divulgação/Guinness World Records

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp