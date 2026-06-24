Clube da Leitura: Patricia Lages estreia série gratuita sobre literatura e desenvolvimento pessoal no YouTube Projeto organiza aulas em ciclos temáticos e busca reinventar o consumo de conhecimento no ambiente digital, agora com acesso gratuito

Canal da jornalista Patricia Lages no YouTube já reúne mais de 800 mil inscritos, destacando-se pela abordagem clara e prática sobre finanças pessoais e economia Divulgação/Patricia Lages

Em uma era marcada pelo imediatismo e pelos vídeos de poucos segundos, o canal da jornalista Patricia Lages na plataforma do Youtube já acumula mais de 800 mil inscritos, conhecida por levar pragmatismo e clareza às finanças pessoais no Jornal da Record, e entre suas análises sobre economia e finanças.

A jornalista transformou o “Clube da Leitura”, projeto antes restrito a membros pagantes, em uma plataforma de imersão intelectual aberta ao público geral.

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A estrutura do canal contém um o projeto do Clube da Leitura, que começou com um clube fechado para membros e com formatos de vídeo de longa duração (geralmente entre 50 minutos e 1 hora), convidando o público à uma imersão e discussão constante sobre o desenvolvimento pessoal ao comportamento dos bons hábitos. Agora as aulas passam a ser disponibilizadas gratuitamente no canal do You Tube - Patricia Lages.

O canal possui a comunidade do livro com aulas gratuitas sobre o resumo de uma obra e dentre elas a estrutura permite uma imersão densa nos livros, com a estrutura do conteúdo em ciclos temáticos em aulas. O conteúdo está dividido da seguinte maneira:

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Ciclos temáticos: A metodologia por trás do sucesso

A proposta de Lages não é apenas resumir obras, mas estruturar o conteúdo em ciclos temáticos que funcionam como cursos gratuitos. Essa organização permite uma imersão densa e progressiva. Atualmente, o público tem acesso a dois pilares fundamentais:

“Como a leitura transforma o cérebro”: Série composta por três aulas que explora as bases neurológicas do aprendizado.

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“Filosofia Estoica”: Bloco de cinco aulas focado em resiliência e controle emocional, temas que se alinham à expertise da jornalista em oferecer ferramentas para enfrentar crises e incertezas.

Assista às aulas

Novo ciclo: “Hábitos que Transformam”

Atualmente, o canal apresenta o ciclo “Hábitos que Transformam”, que sintetiza o método do projeto ao integrar literatura de alta performance e relatos reais. O estudo baseia-se em cinco obras consagradas, com destaque para:

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“O Poder do Hábito” (Charles Duhigg): Focado na estrutura mecânica da mudança de hábitos (Aula 1).

“Hábitos Atômicos” (James Clear): Trazendo o quadro inédito “Celebridade Fala”, que humaniza os conceitos acadêmicos através de depoimentos de figuras públicas (Aula 2).

Assista às aulas

O diferencial deste ciclo reside na aplicação prática. Além do conteúdo teórico, a série conta com uma entrevista exclusiva com o jornalista André Tal, enriquecendo a terceira aula e conectando o rigor literário com a experiência humana. As aulas finais deste ciclo têm estreia confirmada entre os dias 28 de junho e 05 de julho.

O “Clube da Leitura” é atualizado todos os domingos, às 16h, consolidando-se como um compromisso semanal para quem busca mais do que informação: busca transformação.