Guia da marmita: 7 dicas para montar uma refeição saudável e equilibrada para comer no trabalho

Com a volta ao trabalho presencial cada vez mais recorrente, muitos têm optado por levar marmita para a hora do almoço, tanto numa tentativa de comer de maneira mais saudável quanto para economizar. Mas é preciso observar alguns pontos importantes para...

Com a volta ao trabalho presencial cada vez mais recorrente, muitos têm optado por levar marmita para a hora do almoço, tanto numa tentativa de comer de maneira mais saudável quanto para economizar. Mas é preciso observar alguns pontos importantes para fazer uma refeição equilibrada e que permaneça saborosa depois de transportada e aquecida. Para isso, a nutricionista clínica Priscilla Primi Hardt, de São Paulo (SP), dá 7 dicas importantes para acertar na escolha dos alimentos, armazená-los corretamente e prepará-los com antecedência, a fim de facilitar a vida. Confira nas próximas fotos