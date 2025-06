Labubu: conheça os bonecos que viraram febre e são vendidos por até R$ 40 mil Criado pelo artista e ilustrador Kasing Lung, personagem Labubu apareceu pela primeira vez em 2015 Viva a Vida|Do R7 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 ) twitter

Labubu está mais popular do que nunca Reprodução/Redes Sociais

Com orelhas pontudas, dentes afiados e uma estética que mistura fofura com traços monstruosos, os bonecos Labubu se tornaram uma das maiores febres do mercado de brinquedos colecionáveis em 2025. Criados pelo artista Kasing Lung e vendidos pela varejista chinesa Pop Mart, os monstrinhos inspirados na mitologia nórdica ultrapassaram o nicho infantil e conquistaram adultos, celebridades e colecionadores dispostos a pagar cifras altíssimas por uma peça.

Nas redes sociais, o sucesso é estrondoso. No TikTok, a hashtag Labubu já ultrapassou 1,4 milhão de publicações com vídeos de unboxing, fantasias, acessórios e fãs exibindo suas coleções. Só na última semana, mais de 32 mil postagens com o nome do boneco vieram dos Estados Unidos, segundo a edição norte-americana da revista Forbes.

O personagem surgiu em 2015, em três livros ilustrados assinados por Kasing Lung. Em 2019, o artista firmou uma parceria com a Pop Mart para transformar seus desenhos em miniaturas colecionáveis, vendidas em caixas-surpresa. Mas foi apenas em 2023, com o lançamento das versões em pelúcia e chaveiro, que o Labubu estourou de vez.

on my first field mission to find a labubu WISH ME LUCK 🫡 pic.twitter.com/Oc3p5tNF64 — chompy gigante 💜 #caitvi (@omgchomp) May 31, 2025

Rihanna, Kim Kardashian, Dua Lipa e integrantes do grupo K-pop Blackpink apareceram com os bonecos, impulsionando a febre.

‌



Desde então, lojas ao redor do mundo têm registrado filas e estoques esgotados. Em alguns shoppings, houve até brigas por causa dos brinquedos. No Reino Unido, a Pop Mart chegou a suspender temporariamente as vendas em lojas físicas devido à confusão.

A maioria dos modelos do Labubu custa entre US$ 20 e US$ 30 (cerca de R$ 112 a R$ 169, na cotação atual). Mas a busca por edições raras, como o “Labubu Secreto”, elevou os preços de forma vertiginosa em sites de revenda.

‌



No eBay, alguns modelos chegaram a ser listados por até US$ 7 mil, quase R$ 40 mil. No StockX, uma edição limitada em parceria com a marca Vans foi vendida por US$ 3 mil (R$ 16 mil).

Segundo Emily Brough, diretora de licenciamento da Pop Mart nas Américas, o Labubu virou um “símbolo de estilo” entre os adultos, especialmente mulheres, que representam a maioria do público consumidor da marca. Só no primeiro trimestre de 2025, esse grupo gastou US$ 1,8 bilhão com brinquedos, liderando as compras em todas as faixas etárias, segundo a empresa de pesquisa Circana.

‌



O sucesso do Labubu impactou diretamente os resultados da Pop Mart. Em 2024, a receita da empresa mais que dobrou, chegando a 13 bilhões de yuans (US$ 1,81 bilhão). As vendas de pelúcias, impulsionadas pelo personagem, cresceram mais de 1.200% e já representam quase um quarto do faturamento total.

A companhia agora corre para atender à demanda global. Até o fim de 2025, a Pop Mart promete abrir 50 novas lojas nos Estados Unidos e lançar novas edições do Labubu em datas comemorativas. Mas nem tudo são flores, já que o crescimento também atraiu contrabandistas. Só nos EUA, 462 brinquedos foram apreendidos em tentativas de entrada ilegal no país, segundo a CNN. Na China, as autoridades também reportaram confisco de centenas de unidades recentemente.

