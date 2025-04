No dia Mundial da Malbec, conheça a história da uva que produz o vinho icônico da Argentina Da região de Mendoza à encosta dos Andes, ela se tornou o coração da vinicultura argentina Adega do Déco|André RossiOpens in new window 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

Uva Malbec é celebrada no dia 17 de abril Reprodução/Instagram @cdvzonasur

Dia 17 de abril é comemorado o Dia Mundial da Malbec! Mas vocês sabiam que a grande uva ícone da Argentina não é argentina. Pois é, a uva Malbec, a mais emblemática da Argentina, onde ganhou fama mundial, é originária da França e é isso que vou contar abaixo.

A história da Malbec na Argentina começa no século XIX. Em 1853, o agrônomo francês Michel Aimé Pouget, a pedido do governo argentino, levou a uva para lá, para ajudar na modernização da viticultura argentina, então em seus estágios iniciais.

Pouget plantou a Malbec na região de Mendoza, e ela se adaptou perfeitamente, não só em Mendoza, mas como em toda a encosta dos Andes, de Norte (Salta) a Sul (Patagônia). E, assim, ela se tornou o coração da vinicultura argentina.

Sede de vinícola argentina em Mendoza Reprodução/Catena Zapata

Inicialmente, ela foi muito usada para produzir vinhos de volume e pouco a pouco, os enólogos foram percebendo o potencial dela e foram melhorando os vinhos, diminuindo a produtividade dos vinhedos e com isso, aumentando a qualidade.

‌



Mas foi nos anos 1990 que ela passou por um verdadeiro renascimento, impulsionado por investimentos em tecnologia e conhecimentos modernos de vinificação. Enólogos argentinos iam fazer estágios na Europa e voltavam com muito conhecimento na bagagem.

Vinho Malbec é um ícone da Argentina arcos Santos/USP Imagens

Com isso, os Malbecs argentinos começaram a receber reconhecimento internacional, com prêmios e altas pontuações de críticos importantes e em competições globais, ajudando a colocar a Argentina no mapa do vinho mundial.

‌



Hoje, ela representa 42% da produção de uvas tintas e 25% de todas as uvas cultivas por lá, e os estilos de vinhos que são produzidos com ela são muitos, desde os famosos tintos encorpados com passagem por barricas de carvalho, passando por tintos mais leves e frescos, sem madeira, rosês, espumantes, fortificados e até mesmo vinhos brancos feitos com ela.

