Air fryer: o que não fazer! Confira o guia completo de alimentos proibidos e erros que encurtam a vida do seu aparelho Guia completo e atualizado reúne o que pode e o que não pode ser preparado na air fryer, além de dicas de uso e conservação do aparelho Aprendiz de Cozinheira|Aline Sordili 21/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/04/2025 - 02h00 )

A air fryer é considerada o eletrodoméstico mais revolucionário dos últimos tempos. O equipamento revolucionou a forma como preparamos alimentos, trazendo a promessa de frituras mais saudáveis com menos óleo e mais praticidade. Mas tem alimentos que não podem ir para a air fryer. Acredite!

No entanto, para usar a air fryer com segurança _e conseguir os melhores resultados_, é fundamental conhecer suas limitações. Este guia apresenta todos os alimentos e práticas que você deve evitar para garantir refeições deliciosas e preservar a vida útil do seu aparelho.

Alimentos que não combinam com a air fryer

O princípio básico da air fryer é cozinhar por meio da circulação intensa de ar quente. Por isso, certos tipos de alimentos simplesmente não se adaptam a esse método:

Preparações líquidas ou muito úmidas como massas de bolo fluidas, polenta cremosa, sopas, caldos, molhos ou panquecas líquidas podem escorrer pelos furos da cesta, caindo no compartimento inferior. Isso não só causa sujeira como pode danificar o sistema elétrico do aparelho e impedir o cozimento adequado.

como massas de bolo fluidas, polenta cremosa, sopas, caldos, molhos ou panquecas líquidas podem escorrer pelos furos da cesta, caindo no compartimento inferior. Isso não só causa sujeira como pode danificar o sistema elétrico do aparelho e impedir o cozimento adequado. Massas frescas como lasanha, nhoque, ou macarrão cru não funcionam bem na air fryer porque precisam de água para cozinhar corretamente. O resultado será uma massa ressecada e dura, bem diferente da textura desejada.

como lasanha, nhoque, ou macarrão cru não funcionam bem na air fryer porque precisam de água para cozinhar corretamente. O resultado será uma massa ressecada e dura, bem diferente da textura desejada. Arroz e outros grãos secos (feijão, quinoa, lentilha) também precisam de água para hidratar e cozinhar, algo que a air fryer não proporciona por funcionar com ar quente e não com líquidos.

(feijão, quinoa, lentilha) também precisam de água para hidratar e cozinhar, algo que a air fryer não proporciona por funcionar com ar quente e não com líquidos. Folhas verdes leves como alface, rúcula, espinafre, couve e ervas frescas são facilmente arremessadas pela intensa circulação de ar, podendo grudar na resistência, queimar e até gerar fumaça. Além disso, folhas delicadas tendem a ressecar e perder completamente suas propriedades. Algumas folhas verdes vão bem se misturadas com ovos, como uma omelete ou quiche.

Airfryer 1 Imagem gerada por IA

Alimentos muito pequenos ou fragmentados como grãos, sementes, ervas secas ou temperos moídos tendem a cair pelos furos da cesta, desperdiçando alimento, sujando o aparelho e potencialmente danificando o sistema de aquecimento quando queimam.

como grãos, sementes, ervas secas ou temperos moídos tendem a cair pelos furos da cesta, desperdiçando alimento, sujando o aparelho e potencialmente danificando o sistema de aquecimento quando queimam. Queijos sem proteção , especialmente os mais moles e derretíveis como muçarela, brie ou camembert, quando não estão misturados a outro alimento, podem derreter rapidamente e escorrer pela cesta, causando sujeira difícil de remover e possíveis danos à resistência.

, especialmente os mais moles e derretíveis como muçarela, brie ou camembert, quando não estão misturados a outro alimento, podem derreter rapidamente e escorrer pela cesta, causando sujeira difícil de remover e possíveis danos à resistência. Pipoca não é adequada para a air fryer pois os grãos podem ser arremessados pelo compartimento interno durante o estouro, arranhando as paredes do cesto e potencialmente danificando componentes elétricos. Além disso, o ar quente não é forte o suficiente para estourar os grãos uniformemente.

não é adequada para a air fryer pois os grãos podem ser arremessados pelo compartimento interno durante o estouro, arranhando as paredes do cesto e potencialmente danificando componentes elétricos. Além disso, o ar quente não é forte o suficiente para estourar os grãos uniformemente. Ovos com casca podem explodir na air fryer devido ao acúmulo de pressão interna causado pelo aquecimento rápido, criando uma bagunça difícil de limpar.

podem explodir na air fryer devido ao acúmulo de pressão interna causado pelo aquecimento rápido, criando uma bagunça difícil de limpar. Alimentos com alto teor de água como melões, abacates ou tomates podem liberar muita umidade durante o cozimento, criando excesso de vapor e afetando a textura e o sabor final. A água liberada pode ainda escorrer e causar problemas no sistema elétrico.

como melões, abacates ou tomates podem liberar muita umidade durante o cozimento, criando excesso de vapor e afetando a textura e o sabor final. A água liberada pode ainda escorrer e causar problemas no sistema elétrico. Peixes muito delicados como tilápia ou linguado podem ressecar facilmente ou até se desmanchar com o ar quente intenso da air fryer, comprometendo textura e sabor.

Problemas com açúcares e gorduras

Alguns alimentos podem criar problemas específicos devido à sua composição:

Alimentos com muito açúcar como molhos açucarados, mel ou geleias podem caramelizar rapidamente e grudar no cesto, dificultando a limpeza e potencialmente danificando o revestimento antiaderente.

como molhos açucarados, mel ou geleias podem caramelizar rapidamente e grudar no cesto, dificultando a limpeza e potencialmente danificando o revestimento antiaderente. Bacon e carnes muito gordurosas como picanha ou cortes com gordura aparente podem liberar excessiva quantidade de gordura que, ao derreter, pode gerar muita fumaça, respingos e até risco de fogo ao entrar em contato com a resistência. Além disso, essa gordura excessiva dificulta (muito!) a limpeza do aparelho. Apesar dessa dica, eu faço grandes contra-filés, bife ancho e picanha na air fryer sim. Fica com muita gordura no fundo? Fica, mas tudo bem!

como picanha ou cortes com gordura aparente podem liberar excessiva quantidade de gordura que, ao derreter, pode gerar muita fumaça, respingos e até risco de fogo ao entrar em contato com a resistência. Além disso, essa gordura excessiva dificulta (muito!) a limpeza do aparelho. Apesar dessa dica, eu faço grandes contra-filés, bife ancho e picanha na air fryer sim. Fica com muita gordura no fundo? Fica, mas tudo bem! Alimentos ricos em amido, açúcares e aminoácidos, tipo macarrão, quando preparados em temperaturas superiores a 120°C, podem formar acrilamida, uma substância potencialmente carcinogênica. Vale lembrar que este risco existe em qualquer método de cozimento a altas temperaturas, não sendo exclusivo da air fryer.

Limitações de temperatura e umidade

A air fryer tem características específicas que a tornam inadequada para certos tipos de preparo:

Alimentos que requerem alta temperatura como algumas carnes grelhadas ou pizzas tradicionais podem não atingir o ponto ideal na air fryer, pois ela tem uma temperatura máxima limitada em comparação com fornos convencionais ou chapas.

como algumas carnes grelhadas ou pizzas tradicionais podem não atingir o ponto ideal na air fryer, pois ela tem uma temperatura máxima limitada em comparação com fornos convencionais ou chapas. Alimentos que precisam ser cozidos em banho-maria como cremes, pudins ou certos tipos de preparação com ovos necessitam de um ambiente úmido e de calor indireto constante, algo que a air fryer não proporciona. Veja um post específico sobre pudins que eu fiz aqui.

como cremes, pudins ou certos tipos de preparação com ovos necessitam de um ambiente úmido e de calor indireto constante, algo que a air fryer não proporciona. Veja um post específico sobre pudins que eu fiz aqui. Alimentos com muito fermento como pães caseiros ou alguns tipos de bolos podem não se desenvolver adequadamente. O calor intenso e rápido da air fryer pode impedir que o fermento trabalhe corretamente antes de a casca externa endurecer, resultando em produtos mal crescidos ou com textura irregular (leia o post acima que também tem dicas para bolos!).

como pães caseiros ou alguns tipos de bolos podem não se desenvolver adequadamente. O calor intenso e rápido da air fryer pode impedir que o fermento trabalhe corretamente antes de a casca externa endurecer, resultando em produtos mal crescidos ou com textura irregular (leia o post acima que também tem dicas para bolos!). Alimentos que precisam ser mergulhados em óleo para obter textura específica, como algumas frituras tradicionais de peixes ou tempuras, não alcançarão o mesmo resultado na air fryer, porque são empanamentos molhados, melequentos. Embora a proposta seja justamente reduzir o óleo, alguns pratos específicos dependem da imersão total para obter a textura e o sabor característicos.

Preocupações com segurança alimentar

Airfryer 4 Imagem gerada por IA

A segurança alimentar deve ser prioridade ao usar qualquer método de cozimento:

Produtos de frango empanados e recheados exigem atenção especial. O USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) alerta que estes alimentos apresentam um risco específico quando preparados na air fryer, pois podem ficar crus no centro mesmo quando parecem bem dourados por fora, devido ao aquecimento rápido e intenso da superfície.

exigem atenção especial. O USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) alerta que estes alimentos apresentam um risco específico quando preparados na air fryer, pois podem ficar crus no centro mesmo quando parecem bem dourados por fora, devido ao aquecimento rápido e intenso da superfície. Alimentos empanados sem pré-cozimento podem apresentar problemas, pois o empanado precisa ser preparado corretamente antes (idealmente congelado ou com uma camada bem firme), caso contrário, pode desmanchar durante o cozimento.

podem apresentar problemas, pois o empanado precisa ser preparado corretamente antes (idealmente congelado ou com uma camada bem firme), caso contrário, pode desmanchar durante o cozimento. Bifes muito grossos ou carnes grandes como peru, frango inteiro ou grandes peças não cozinham uniformemente na air fryer devido ao espaço limitado que impede a circulação adequada do ar quente. Isso pode resultar em partes externas ressecadas enquanto o interior permanece cru, representando um risco à saúde.

como peru, frango inteiro ou grandes peças não cozinham uniformemente na air fryer devido ao espaço limitado que impede a circulação adequada do ar quente. Isso pode resultar em partes externas ressecadas enquanto o interior permanece cru, representando um risco à saúde. Alimentos na “Zona de Perigo” – evite manter os alimentos em temperaturas entre 4°C e 60°C, faixa ideal para a proliferação de bactérias. Retire as preparações da air fryer logo após o cozimento para evitar contaminação.

– evite manter os alimentos em temperaturas entre 4°C e 60°C, faixa ideal para a proliferação de bactérias. Retire as preparações da air fryer logo após o cozimento para evitar contaminação. Temperatura interna inadequada – especialmente para carnes e empanados, certifique-se de que a temperatura interna atingiu pelo menos 75°C para garantir o consumo seguro.

Erros comuns ao usar a air fryer

A forma como você usa sua air fryer afeta tanto o resultado final dos pratos quanto a durabilidade do aparelho:

Excesso de óleo – diferente das fritadeiras convencionais, a air fryer requer pouco ou nenhum óleo. O excesso pode causar fumaça, respingos e acúmulo de gordura na parte inferior do aparelho.

– diferente das fritadeiras convencionais, a air fryer requer pouco ou nenhum óleo. O excesso pode causar fumaça, respingos e acúmulo de gordura na parte inferior do aparelho. Sobrecarregar a cesta – colocar muitos alimentos impede a circulação adequada do ar quente, resultando em cozimento desigual. Os alimentos precisam de espaço para que o ar circule ao redor deles, garantindo um preparo uniforme.

– colocar muitos alimentos impede a circulação adequada do ar quente, resultando em cozimento desigual. Os alimentos precisam de espaço para que o ar circule ao redor deles, garantindo um preparo uniforme. Papel alumínio solto – se você precisar usar papel alumínio, certifique-se de que está bem preso para não voar com a circulação do ar e tocar na resistência, o que poderia causar problemas elétricos ou até princípio de incêndio.

– se você precisar usar papel alumínio, certifique-se de que está bem preso para não voar com a circulação do ar e tocar na resistência, o que poderia causar problemas elétricos ou até princípio de incêndio. Especiarias secas soltas – pimentas, ervas e temperos secos podem ser arremessados pela circulação de ar e queimar, afetando o sabor do alimento e gerando fumaça desagradável.

– pimentas, ervas e temperos secos podem ser arremessados pela circulação de ar e queimar, afetando o sabor do alimento e gerando fumaça desagradável. Preparar alimentos com tamanhos muito diferentes juntos – isso resultará em cozimento desigual, com partes menores possivelmente queimadas enquanto as maiores ainda estarão cruas.

– isso resultará em cozimento desigual, com partes menores possivelmente queimadas enquanto as maiores ainda estarão cruas. Não verificar o cozimento adequado - alguns alimentos podem parecer dourados por fora, mas continuarem crus por dentro, representando risco à saúde, especialmente carnes e empanados.

- alguns alimentos podem parecer dourados por fora, mas continuarem crus por dentro, representando risco à saúde, especialmente carnes e empanados. Usar recipientes inadequados - utensílios de plástico comum, papel ou materiais não resistentes a altas temperaturas podem derreter ou até pegar fogo dentro da air fryer.

- utensílios de plástico comum, papel ou materiais não resistentes a altas temperaturas podem derreter ou até pegar fogo dentro da air fryer. Alimentos congelados com excesso de gelo - a camada de gelo pode impedir o cozimento uniforme e liberar água em excesso durante o processo, afetando a textura e a eficiência do cozimento. E o interior pode ficar cru e o exterior, torrado!

Dicas para melhores resultados

Airfryer 2 Imagem gerada por IA

Para aproveitar ao máximo sua air fryer, considere estas orientações práticas:

Pré-aqueça quando necessário – alguns alimentos precisam que a air fryer esteja quente antes de serem colocados para garantir um cozimento adequado e mais uniforme, especialmente carnes e empanados.

– alguns alimentos precisam que a air fryer esteja quente antes de serem colocados para garantir um cozimento adequado e mais uniforme, especialmente carnes e empanados. Agite ou gire os alimentos – muitas preparações precisam ser viradas na metade do tempo para ficarem uniformemente cozidas, evitando partes secas ou cruas.

– muitas preparações precisam ser viradas na metade do tempo para ficarem uniformemente cozidas, evitando partes secas ou cruas. Use recipientes apropriados - para alimentos que poderiam escorrer ou derreter (como queijos e massas), utilize formas de silicone ou recipientes próprios para air fryer que caibam dentro da cesta.

- para alimentos que poderiam escorrer ou derreter (como queijos e massas), utilize formas de silicone ou recipientes próprios para air fryer que caibam dentro da cesta. Corte os alimentos em tamanhos uniformes - isso garante que todos os pedaços fiquem prontos ao mesmo tempo, evitando partes queimadas ou cruas.

- isso garante que todos os pedaços fiquem prontos ao mesmo tempo, evitando partes queimadas ou cruas. Fure cascas grossas antes do cozimento - batatas e outros legumes com casca grossa devem ser perfurados para evitar que estourem durante o cozimento devido ao acúmulo de pressão interna.

- batatas e outros legumes com casca grossa devem ser perfurados para evitar que estourem durante o cozimento devido ao acúmulo de pressão interna. Adaptações para alimentos empanados - se quiser preparar empanados, certifique-se de que a cobertura do empanamento está bem colada ao alimento, usando uma camada de farinha, ovo e só depois a farinha de rosca ou cobertura crocante.

- se quiser preparar empanados, certifique-se de que a cobertura do empanamento está bem colada ao alimento, usando uma camada de farinha, ovo e só depois a farinha de rosca ou cobertura crocante. Escorra bem alimentos marinados - retire o excesso de líquido antes de colocar na air fryer para evitar respingos e umidade excessiva.

- retire o excesso de líquido antes de colocar na air fryer para evitar respingos e umidade excessiva. Consulte as instruções do fabricante – cada modelo tem suas particularidades e limitações específicas que devem ser respeitadas para garantir a segurança e a durabilidade do aparelho.

– cada modelo tem suas particularidades e limitações específicas que devem ser respeitadas para garantir a segurança e a durabilidade do aparelho. Ventilação adequada - utilize sua air fryer em local bem ventilado para evitar acúmulo de odores e fumaça na cozinha.

- utilize sua air fryer em local bem ventilado para evitar acúmulo de odores e fumaça na cozinha. Mantenha a higiene adequada – lave bem as mãos antes de manipular os alimentos e limpe o aparelho entre os usos para evitar contaminação cruzada e acúmulo de resíduos que podem comprometer o sabor e a saúde.

Cuidados com o aparelho

A manutenção adequada prolonga a vida útil da sua air fryer. Lembre-se sempre de que conhecer as limitações do aparelho é tão importante quanto saber suas potencialidades:

Não cobrir completamente as entradas de ar – bloquear a ventilação prejudica o funcionamento e pode danificar o aparelho permanentemente, já que ele depende da circulação de ar para funcionar.

– bloquear a ventilação prejudica o funcionamento e pode danificar o aparelho permanentemente, já que ele depende da circulação de ar para funcionar. Não forrar completamente o fundo da cesta – mesmo com papel manteiga ou alumínio, nunca cubra totalmente o fundo, pois isso impede a circulação adequada de ar, princípio básico de funcionamento do aparelho. Dizem que o correto não é colocar o papel por dentro da cesta, mas por fora, no fundo da air fryer.

– mesmo com papel manteiga ou alumínio, nunca cubra totalmente o fundo, pois isso impede a circulação adequada de ar, princípio básico de funcionamento do aparelho. Dizem que o correto não é colocar o papel por dentro da cesta, mas por fora, no fundo da air fryer. Não limpar com utensílios abrasivos – esponjas de aço ou materiais muito ásperos podem danificar o revestimento antiaderente da cesta, comprometendo seu desempenho e facilitando que alimentos grudem nas próximas utilizações.

– esponjas de aço ou materiais muito ásperos podem danificar o revestimento antiaderente da cesta, comprometendo seu desempenho e facilitando que alimentos grudem nas próximas utilizações. Não colocar água diretamente na base – nunca adicione água na parte inferior do aparelho, pois isso pode causar curto-circuito e danos elétricos sérios, além de ser um risco à segurança.

– nunca adicione água na parte inferior do aparelho, pois isso pode causar curto-circuito e danos elétricos sérios, além de ser um risco à segurança. Posicionamento incorreto - colocar a air fryer muito próxima a paredes ou outros eletrodomésticos pode causar superaquecimento por falta de ventilação adequada.

- colocar a air fryer muito próxima a paredes ou outros eletrodomésticos pode causar superaquecimento por falta de ventilação adequada. Não limpar logo após o uso - a falta de limpeza adequada pode levar ao acúmulo de resíduos que, quando queimados em usos posteriores, podem liberar substâncias nocivas ou alterar o sabor dos alimentos.

Alimentos que funcionam bem na air fryer

Apesar dessas limitações, a air fryer é excelente para preparar uma grande variedade de alimentos:

Batatas fritas e outros tubérculos;

Nuggets, filés de frango e outras carnes em pedaços médios;

Legumes cortados (como brócolis, cenoura, abobrinha);

Salgadinhos assados e lanches congelados;

Hambúrgueres e almôndegas;

Pães de queijo congelados;

Bolinhos e coxinhas pré-fritas.

