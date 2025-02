Faça pudim e bolo perfeitos na air fryer Entenda como funciona sua air fryer, ajuste com alguns truques e chegue a um excelente resultado Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 27/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/01/2025 - 02h00 ) twitter

Pudim e bolo são desafios avançados para os fãs de air fryer. E dá para entender o motivo. Para fazer esses dois preparos, é preciso de cuidados especiais. Afim, air fryer não é forno comum, nem banho-maria no fogão.

Pudim na air fryer Imagem gerada por IA

O preparo de pudim na air fryer realmente apresenta alguns desafios específicos, principalmente por causa das características únicas deste eletrodoméstico. Vou explicar os principais motivos:

1. Controle de temperatura irregular - o pudim precisa de uma temperatura constante e suave para cozinhar uniformemente, como acontece no banho-maria tradicional. A air fryer tem um sistema de circulação de ar quente que pode aquecer de forma mais intensa e menos uniforme;

2. Ausência de umidade - o banho-maria tradicional cria um ambiente úmido que é essencial para o pudim cozinhar adequadamente e ficar cremoso. A air fryer, por outro lado, trabalha com ar seco, o que pode ressecar a superfície do pudim;

‌



3. Dificuldade com o ponto - o pudim precisa ficar cremoso por dentro, com uma textura que “treme” levemente. Na air fryer, é mais difícil controlar esse ponto ideal, pois o calor direto pode cozinhar demais as bordas enquanto o centro ainda está cru;

4. Caramelização irregular - o caramelo pode acabar cozinhando de forma desigual devido ao calor intenso e localizado.

‌



Para fazer o pudim na air fryer, faça as adaptações abaixo:

- Use forminhas individuais menores em vez de uma forma grande

‌



- Cubra bem a forma com papel alumínio

- Coloque um pouco de água quente no fundo da air fryer para criar umidade

- Use temperatura mais baixa e verifique o ponto com frequência

Bolo na air fryer Gerada por IA

Já no caso do bolo, a questão do calor também pode ser um problema. Veja o que prestar atenção abaixo:

1. O calor é muito concentrado e direto, diferente do forno convencional que distribui o calor de forma mais uniforme. Isso pode fazer com que o bolo asse muito rápido por fora mas fique cru por dentro;

2. O tamanho limitado da air fryer restringe o tamanho do bolo e tipo de forma que pode ser usada;

3. A circulação intensa de ar quente pode fazer com que a massa cresça de forma irregular ou até mesmo murche;

4. A umidade dentro da air fryer é diferente do forno tradicional, o que pode afetar a textura final do bolo.

Mas não é impossível! Se você quiser tentar, algumas dicas:

- Use formas pequenas e de material apropriado para air fryer

- Reduza a temperatura em cerca de 20 °C em relação à receita original

- Cubra o bolo com papel alumínio nos primeiros minutos para proteger do calor direto

- Faça adaptações na receita, usando um pouco mais de líquidos para compensar a secagem mais rápida

Bolo na air fryer

Ingredientes:

- 2 ovos

- 1/2 xícara de óleo

- 1/2 xícara de leite

- 1 xícara de açúcar

- 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo

- 1 colher de sopa de fermento em pó

- Essência de baunilha a gosto

Preparo da forma:

- Use uma forma de 15 cm que caiba na sua air fryer

- Unte bem com manteiga e farinha

- Forre o fundo com papel manteiga

Modo de preparo:

- Bata os ovos, óleo, leite e açúcar até ficar homogêneo

- Adicione a farinha aos poucos, mexendo delicadamente

- Por último, coloque o fermento e misture levemente

- Despeje na forma preparada (preencha apenas 2/3 da forma)

Como assar:

- Preaqueça a air fryer por 3 minutos a 160 °C

- Coloque a forma com a massa

- Asse por 25-30 minutos a 160 °C

- Nos primeiros 15 minutos, cubra o bolo com papel alumínio

- Faça o teste do palito para verificar se está assado

Dicas importantes:

- Não abra a air fryer nos primeiros 15 minutos

- Todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente

- Se o topo começar a dourar muito rápido, mantenha o papel alumínio

- Deixe o bolo esfriar por 10 minutos antes de desenformar

Truques para verificar se está pronto:

- Além do teste do palito, observe se as laterais começaram a se soltar da forma

- O bolo deve estar levemente dourado

- Ao tocar suavemente o centro, ele deve voltar ao normal

