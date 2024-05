Da cozinha a restaurantes: opções deliciosas para celebrar o Dia das Mães

Alto contraste

Tagliatelle con gamberi al nero di seppia, do Piccini Cucina

Não existe um prato típico único para o Dia das Mães. Comida para a mamãe é a que toca o coração dela e que vai deixá-la feliz, de fazer ou de comer. Ou ainda de ver a família feliz comendo junta. Minha mãe, por exemplo, é vegetariana. A dona Ruth, como a chamamos, não come carne há uns 50 anos. Mas escolheu fazer churrasco “porque agrada todo mundo”, disse ela. E como ela vai fazer? Vai se satisfazer, isso sim, com seus milhões de acompanhamentos e saladas de sempre.

No Brasil, os pratos típicos variam de região para região, ou ainda de família para família. Muitas vezes ainda as famílias se reúnem para um almoço ou jantar especial e cada um contribui com um prato. Confira a receita inédita de uma deliciosa torta de queijos com nozes, do Bendita Torta, do Rio de Janeiro (abaixo), para te inspirar.

Outra ideia é sair para comer fora, mas isso exige reserva e planejamento. Principalmente porque ninguém merece e precisa ficar esperando para comer. É para ser comemoração e não tortura.

Abaixo, uma lista enorme de restaurantes em São Paulo e no Rio de Janeiro para você se planejar. O que deu para perceber é que o camarão reina como o queridinho das mamães.

Além do churrasco, vou deixar todos os links de conteúdos populares entre as mamães que já foram publicados neste blog. A seguir, alguns pratos que são populares no Dia das Mães:

• Estrogonofe: comida bem afetiva para muitas famílias e vai bem também em uma ocasião especial, como o Dia das Mães. Pode ser de carne, frango ou camarão;

• Feijoada: prato típico brasileiro perfeito para um almoço em família;

• Frango assado: um clássico que agrada a todos. Pode ser temperado de diversas maneiras, com ervas frescas, especiarias ou até mesmo um molho especial;

• Lasanha: é um prato que faz sucesso, principalmente entre as famílias maiores. É saboroso e pode ser feito com antecedência.

DICAS PARA ESCOLHER O PRATO IDEAL PARA O DIA DAS MÃES:

• Pense no que sua mãe gosta de comer. Qual é o prato favorito dela? Ela prefere algo tradicional ou prefere experimentar algo novo?;

• Leve em conta o tamanho da sua família. Se você tem uma família grande, precisará de um prato que renda bastante;

• Planejamento: quanto tempo você tem para preparar o almoço ou o prato especial e qual é o seu grau de habilidade na cozinha. Se você não tem muito tempo para cozinhar, escolha um prato que seja fácil de fazer;

• Defina um orçamento: quanto você está disposto a gastar?;

• Seja criativo! Adapte uma receita tradicional ou crie um prato novo.

RECEITA

Quiche Gonza, do Bendita Tortas (Filico/Divulgação)

Quiche Gonza, do Bendita Tortas

Rendimento: 10 fatias | Tempo de preparo: 2 horas

Ingredientes:

Massa

240g de farinha de trigo

120g de manteiga com sal em cubinhos em ponto de pomada

1 ovo pequeno

Água gelada

Recheio

200g de gruyère

200g de gorgonzola

75g de nozes

3 ovos

300g de creme de leite fresco

100ml de leite integral

Modo de preparo:

Massa

Tire a manteiga da geladeira e parta em cubinhos (espere estar em ponto de pomada: geladinha e amolecendo). Em uma tigela, coloque a farinha peneirada e acrescente aos poucos a manteiga, misturando com ajuda de um talher. Acrescente o ovo batido aos poucos e uma colher de sopa rasa de água gelada. Misture até ficar homogênea. Embale em plástico filme e deixe descansando por 30 minutos na geladeira. Distribua a massa em uma forma de 28 centímetros de diâmetro, com fundo falso. Dica: facilita amassar com rolo de pastel, protegendo a massa com papel manteiga ou folha plástica ou com as mãos vestidas em luvas plásticas e uma colher. A espessura da massa no fundo e bordas são a gosto. É importante não deixar a massa muito marcada, pois quando o calor entrar nos veios, poderá rachar. Coloque a forma pronta no freezer por cerca de 15 minutos, enquanto pré-aquece o forno a 160ºC (baixo/médio). Deixe por 15 minutos no forno e vire a forma para que o dourado seja uniforme. Deixe mais 5 minutos e olhe até que perca o aspecto de massa crua. Espere esfriar para colocar o recheio.

Recheio e montagem

Rale o queijo no ralador grosso e distribua no fundo da forma. Corte o gorgonzola em cubinhos. Parta as nozes em 3 ou 4 pedaços (a gosto). Distribua os ingredientes na massa, na ordem da lista. Pré-aqueça o forno a 200ºC (alto). Em uma batedeira, bata 3 ovos até que fiquem bem batidos. Acrescente o creme de leite fresco e o leite e bata com um batedor de arame (fouet). Despeje a mistura na forma. Leve ao forno em temperatura alta por 10 minutos. Diminua um pouco a temperatura (ainda alta - 170°C a 180ºC) e deixe mais 15 minutos. Vire o lado da forma, marque mais 15 a 20 minutos. Quando começar a dourar, diminua a temperatura, até que o centro esteja firme e dourado, sem aparência líquida.

RESTAURANTES – SÃO PAULO

Amadeus | @restauranteamadeus - Um dos mais tradicionais restaurantes de peixes e frutos do mar do Brasil, o Amadeus, comandado pela família Masano desde 1987, tem serviço impecável e ambiente clássico.

Arturito | @restaurantearturito - Em novo endereço, a casa de Paola Carosella traz clássicos cheios de história e memória afetiva.

Bar Brahma | barbrahma - No primeiro menu, temos o “Dona Anita”, lasanha à bolonhesa (R$ 69) e queijadinha (R$ 15). Nesta opção, o pacote para duas pessoas sai por R$ 159. O segundo menu é o “Dona Fran”: frango assado (R$ 79) e pudim de tapioca (R$ 18). O valor do pacote para duas pessoas é R$ 179. Os clientes também têm a opção de escolher menus mistos para 2 pessoas (R$ 169).

Bottega Bernacca | @bottegabernacca - Com cardápio enxuto focado em massas secas de grano duro feitas no ponto exato, al dente. Todas com as receitas são finalizadas à mesa pelos garçons.

Cais | @restaurantecais - Cozinha focada em peixes e frutos do mar, com intervenção mínima. O “Banquete”, menu fechado em formato de degustação com porções para compartilhar no centro da mesa (R$ 349) é perfeito para quem quer aproveitar o momento sem se preocupar com escolhas, mas também é possível pedir à la carte.

Cantagalo Burger | @ cantagaloburger - Casa tem desconto especial para as mamães (15%) no valor do rodízio de mini burger. Os valores para a data vão de R$ 39,90 (sem torre de cheddar) a R$ 59,90 (com torre de cheddar) no almoço, e de R$ R$ 74,90 (com torre de cheddar) a R$ 60,90 (sem a torre de cheddar) no jantar.

Cepa | @restaurante.cepa - Fora da clássica rota gastronômica de São Paulo, o restaurante com proposta autoral comandado pelo chef Lucas Dante e a sommelière Gabrielli Fleming, na região do Tatuapé, conta com ambiente despojado e menu repleto de personalidade, frescor, leveza e sazonalidade.

Da Mooca Pizza Shop | @damoocapizzashop - Parte das vendas será revertida em doações para a ONG Mães da Sé. No final de semana do Dia das Mães, o valor arrecadado de pedidos do pedaço de mussarela (R$ 14), batata (R$ 12) e calabresa (R$ 13) será convertido para a causa.

Ella Fitz | @ellafitzristoranti - A sugestão é o socarrat de camarões servido com tomates assados, jamon e gremolata (R$ 190), ideal para compartilhar.

Evvai | @evvai_sp - Restaurante comandado pelo chef Luiz Filipe Souza vai abrir excepcionalmente no domingo no almoço e terá um menu especial para a data. Serão dez pratos, como salada de abóbora, vinagrete alcóolico e sorbetto de tomate, linguine de pupunha, lula confitada e salsa “alle vongole”, leitãozinho e feijoada verde, por R$ 799.

Expedito Bar | @expeditobar - A sugestão será um menu com ceviche de tilápia com pimenta dedo de moça, milho e coentro acompanhado por chips de banana (R$ 32), steak au poivre com fritas (R$ 79) e banana na brasa com crumble de castanha de caju, sorvete e cobertura de caramelo (R$ 25).

Èze | @restaurante.eze - O menu especial reúne tarte de tomate recheada de queijo boursin e ervas frescas (R$ 55), crudo de atum, mascarpone, uva verde, pistache e azeite de manjericão (R$ 69), camarões grelhados ao molho bisque com caramelle recheada de abóbora, mascarpone e avelã (R$ 148) e magret de pato ao molho de especiarias, nhoque e purê de cenoura, brócolis na brasa e picles de mostrada (R$136). Por fim, de sobremesa o menu oferece a Choux cream red velvet (R$ 35).

Fabrique Pães | fabriquepaes - Caixas para montagem de cesta para as mamães. A caixa presente, em madeira de reuso, acompanhando o exclusivo vinho Bico da Ran, um delicioso Albariño de Rias Baixas, Espanha. E uma linda tábua migalheira, com faca de pão, sacola reutilizável, e vários pães e viennoiserie (R$ 490). A outra ideia é a caixa café da manhã, em madeira de reuso, sacola reutilizável e vários pães e viennoiserie (R$ 268).

Feliciana Pães e Outras Histórias | @feliciana.paes - Padaria tem o serviço de cesta de café da manhã, que deve ser encomendada com um dia de antecedência. Os preços começam em R$ 80.

ICI Brasserie | @icibrasserie - No almoço, o restaurante oferece os mexilhões no molho de tomate, alho, vinho branco e cebola, acompanhado por fritas (R$ 74). O prato do dia será o camarão à provençal servido no arroz, puxado no próprio molho (R$ 116).

La Braciera | @labracierapizza - Os filhos que levarem as mães na pizzaria irão ganhar uma sobremesa (pudim ou cheesecake) de presente.

Le Bulô | @lebulo.brasserie - Primeira casa do chef carioca Ricardo Lapeyre em São Paulo, a brasserie de frutos do mar traz para o Itaim Bibi pratos clássicos da culinária francesa e preparos na brasa em ambiente clean e arejado.

Modern Mamma Osteria | @modernmammaosteria - Restaurante terá alguns pratos inéditos para o Dia das Mães: crudo de atum, servido com bagel caseiro e aioli picante (R$ 67) e o bauletti, massa recheada com batata assada e pecorino ao pesto de pistache (R$ 84).

Nonna Rosa | @osterianonnarosa - O menu do chef Gabriel Marques traz três sugestões para o dia: o duo de carpaccio (R$ 75), carpaccio de peixe branco e atum, finalizado com queijo de cabra, cannelloni di pesce bianco (R$ 88), uma massa fresca recheada com peixe branco e alho-poró, servido com molho pomodoro, e o affogato (R$ 36) para a sobremesa.

Onesttà | @onesttapizza - No final de semana das mães, os clientes poderão enviar uma frase ou trecho de música ou um recado carinhoso para acompanhar os pedidos. Todas as pizzas brotinhos saem por R$ 49, e as maiores, com até 4 sabores, por R$ 89.

Orfeu | @orfeu.restaurante - Especialidade em frutos do mar, destaca-se pelos pratos preparados no forno a lenha, como a lula recheada com camarão.

Piccini Cucina | @piccinicucina – O especial será tagliatelle con gamberi al nero di seppia, um tagliatelle com tinta de lula e camarão ao molho limone (R$ 149).

St Chico | @st.chico - Peça o pudim da rainha (R$ 44, o médio para 4 pessoas, e R$ 180, o grande para 15 pessoas), feito com pain au chocolat amanhecido e creme de leite, ovos e canela.

Tantin Bar | @tantinbar - A casa vai oferecer para as mães uma taça de vinho (branco, tinto ou rosé) ou de espumante. O menu especial para duas pessoas (R$ 280) reúne pastel de camarão, moqueca de peixe e camarão, acompanhada de arroz com castanha, vinagrete de banana da terra e farofa de dendê, e cocada de forno, sorvete de limão e tuille de gergelim.

Tuy Cocina | @tuycocina - O prato especial será Lumaconi à Húngara no forno a lenha (R$ 149), uma massa com camarões ao molho cremoso com bisque e páprica gratinada no forno a lenha. Para celebrar a ocasião, o bartender Laércio Zulu criou o drink Ísis (R$ 54), com brandy, cordial de abacaxi com jerez seco, bitters, mel e espumante.

Ventre Cozinha | @ventrecozinha - As mães ganharão uma taça de vinho ou de espumante junto do menu, indicado para duas pessoas, que inclui a tostada de polvo e lula de entrada, o camarão na moranga, arroz com açafrão da terra, farofa de alho e chips de batata doce, e para sobremesa, mousse de chocolate, creme de cupuaçu e crocante de biscoito de castanha do Pará por R$ 280.

RESTAURANTES - RIO DE JANEIRO

Bendita Tortas | @benditatortas – Para o Dia das Mães, oferece a torta Bendito Toucinho (P - R$ 192, G - R$ 221), que é um doce tradicional português à base de amêndoas.

Nam Thai | @namthai_restaurante - O único restaurante do tipo no Rio com o selo internacional Thai Select, oferece uma taça de espumante para quem pedir a tradicional entrada Tun Tong (R$ 39,90), e o Kung Pad Hoi Nam (R$ 67,50), camarões com vegetais e molho de ostras.

Sova Fermentação Natural | @sovanatural - Especializada em fermentação natural, oferece café da manhã para o Dia das Mães. O Combinado Sova (R$ 41) conta com um croissant, meia mini baguete, um pão de queijo, geleia artesanal, creme de ricota, manteiga, café ou chá. Para acompanhar, opções como ovo caipira (R$ 8 – unidade; mexido ou frito), salada de frutas (R$ 12,50) e iogurte Sova (R$ 20), com granola da casa e mel artesanal.

PRESENTES

APTK Spirits | @aptkspirits - A loja criou três tipos de kits diferentes acompanhados por flores. O Kit Sweet leva a garrafa de sua escolha de um dos coquetéis clássicos com flores do campo; o Kit Passion, a garrafa é acompanhada por rosas vermelhas; e no Kit Life, leva flores silvestres com drink. Todos saem por R$ 319.

Brasil Cacau | @chocolatesbrasilcacau - A caixa Serenata de Amor (R$ 44,99), feita em colaboração com a Nestlé, leva os clássicos bombons de chocolate ao leite e recheio sabor castanha de caju com caramelo crocante e mensagens destacáveis em formato de coração. Outras ideias de presente são a caixa Corações (R$ 29,69), o combo Melhores Momentos (R$ 41,88) e a caixa Momentos R$ 46,99).

Casa Russo - Tutto Per La Casa | www.piselli.com.br - Seleção de produtos para servir, como taças, copos, pratos, utensílios, acessórios. Conjunto anel de guardanapo cedro, 4 peças (R$ 180,20), jogo americano Detroit organic (R$ 122,60), saladeira sauvge (R$ 525) e conjunto xícaras em porcelana com pires borboletas (R$ 425) são algumas ideias.

Kopenhagen | @kopenhagen_ - Entre as novidades estão a Lata Cookies (R$ 164,90), a coleção Coração Língua de Gato com trufas de chocolate ao leite e dois grandes corações de chocolate (R$ 139,90) e o Coração Black & White (R$ 69,90).

Nib Bebidas | @nibbebidas - Entre as opções está o NIB Gin Pera, que é feito à base de NIB gin original com mais um processo de infusão do extrato natural de pera (R$ 119,90). Outra opção é o Nib Cocktails Cosmopolitan (R$ 119,90).

Tchocolath | @tchocolath - Entre as sugestões para a data estão a Lata Surpresa (R$ 210) com 11 sabores de bombons e as Latas decoradas com bombons trufados (R$ 155) ou barrinhas sortidas (R$ 115). A bombonière de vidro com tampa com bombons de chocolate (R$ 149), a Petisqueira de vidro (R$ 189), com damasco, laranja e morango desidratados banhados no chocolate, e o Potiche colorido de vidro (R$ 330) com bombons de pistache e chocolate ao leite e flores de chocolate ao leite são outras opções para presente.

The Gin Flavors | @theginflavors - A sugestão é o kit Gin Botanist, que leva um Gin Botanist, duas taças em acrílico (R$ 320).