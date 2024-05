Receitas com limão siciliano, a fruta mais saudável do mundo Morango, laranja, toranja e amora fazem parte das cinco frutas mais saudáveis indicadas pela William Paterson University, dos Estados Unidos

Limão siciliano, a fruta mais saudável do mundo (R7)

O limão siciliano é a fruta mais saudável do mundo. Uma pesquisa da William Paterson University, nos Estados Unidos, divulgada no meio do ano passado, voltou a ser comentada na internet e está chamando a atenção do pessoal que gosta de comida saudável.

A pesquisa avaliou a concentração de 17 nutrientes essenciais em 41 alimentos e analisou essa proporção de nutrientes em relação ao número de calorias. Foram analisadas as fibras, vitamina C, cálcio, ferro e proteínas. Nas primeiras posições estão os vegetais de folhas verdes, como agrião, acelga e espinafre.

As frutas não ficaram no topo da lista. Aparecem apenas a parti da 28ª posição, lideradas pelo limão siciliano. Tem muita publicação brasileira traduzindo erroneamente o lemon como limão. Porém, lemon, em inglês, é limão siciliano. Limão, em inglês, é lime. Mas, para as receitas, as diferenças são sutis e eu vou explicar.

Todas as frutas vencedoras são ricas em vitamina C. O limão siciliano pesquisado tem 53 mg de vitamina C a cada 100 gramas, além de cálcio, magnésio, potássio e fibras. As top 5 frutas são: limão siciliano (28º lugar), morango (30º lugar), laranja (33º lugar), toranja (35º lugar) e amora (38º lugar).

A vitamina C fortalece o sistema imunológico, protege contra radicais livres e ajuda na manutenção do colágeno. A segunda mais potente, a laranja, é rica em fibras, vitaminas A, C e B, flavonoides e betacaroteno, e tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A laranja pode ajudar a prevenir e tratar gripes e resfriados, reduzir o colesterol ruim, proteger contra doenças cardiovasculares e fortalecer o sistema imunológico.

DICAS PARA ESCOLHER OS MELHORES LIMÕES:

• Use limões frescos para obter o melhor sabor;

• Lave bem os limões antes de usá-los;

• A casca do limão pode ser raspada para usar em receitas. As raspas dão o sabor de limão sem o azedinho;

• O suco de limão pode ser usado para marinar carnes e peixes;

• O limão siciliano é mais suave que o limão taiti, não é tão azedo;

• Então, para deixar o preparo mais azedinho, é importante colocar mais limão siciliano.

Água detox de limão, pepino e hortelã

Em uma jarra grande, adicione água filtrada, rodelas de 1 limão, rodelas de 1 pepino e folhas de hortelã fresca. Deixe na geladeira por pelo menos 2 horas ou durante a noite para infundir os sabores. Beba ao longo do dia para uma hidratação refrescante.

Frango marinado em limão siciliano e iogurte

Faça uma marinada misturando iogurte natural, suco de 1 limão, alho picado, sal, pimenta e uma pitada de cominho em pó. Cubra peitos de frango com a marinada e deixe na geladeira por pelo menos 1 hora. Grelhe o frango até estar bem cozido e dourado. Sirva com vegetais grelhados.

Mousse de limão saudável

Misture em um liquidificador 1 abacate maduro, suco de 2 limões sicilianos, raspas de 1 limão, 2-3 colheres de sopa de mel ou xarope de agave e uma pitada de sal até obter uma consistência cremosa. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.

Peixe assado com limão siciliano e ervas

Tempere filés de peixe de sua escolha com sal, pimenta, suco de 1 limão, alho picado e ervas frescas (como dill ou alecrim). Asse em forno pré-aquecido a 200 °C por cerca de 15-20 minutos ou até que o peixe esteja cozido. Sirva com fatias de limão e uma salada verde. Pode assar com rodelas de limão por baixo e/ou por cima.

Salada de quinoa com limão siciliano

Cozinhe 1 xícara de quinoa conforme as instruções da embalagem e deixe esfriar. Misture a quinoa fria com pepino picado, tomates cereja cortados ao meio, azeitonas pretas e folhas de espinafre fresco. Para o molho, emulsione suco de 1 limão siciliano com azeite extra virgem, sal e pimenta. Regue a salada com o molho antes de servir.

Sorvete de limão siciliano caseiro e saudável

Misture suco de 3 limões siciliano, raspas de 1 limão, 1 banana congelada, 2 colheres de sopa de mel ou xarope de agave e 1 xícara de iogurte grego natural no liquidificador até ficar homogêneo. Congele a mistura por algumas horas até ficar com consistência de sorvete. Sirva como uma sobremesa refrescante e saudável.

