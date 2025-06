Marca carioca apaga post com Oruam após críticas por vestir o rapper em capa polêmica Etiqueta de luxo havia compartilhado ensaio do artista para a revista britânica Dazed, onde o filho de Marcinho VP apareceu vestindo uma de suas peças Estileira|Danillo CostaOpens in new window 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 ) twitter

Oruam estampou uma das capas de junho da revista briânica Dazed Reprodução/Dazed

A marca de luxo carioca Osklen apagou de suas redes sociais uma publicação em que compartilhava um ensaio do rapper Oruam para revista britânica Dazed. Capa da mais recente edição do periódico, o filho de Marcinho VP ostenta uma peça da etiqueta nas fotos que ilustram a entrevista concedida ao veículo.

A remoção veio após a empresa ser amplamente criticada na internet por vestir o artista. Alguns clientes acusaram a Osklen de “apoiar o tráfico” e “surfar no hype de um defensor da bandidagem”. Em nota, a marca explicou que queria apenas divulgar a presença na publicação internacional, sem manifestar qualquer posicionamento em relação ao personagem.

“Gostaríamos de esclarecer que a postagem da Osklen, que trouxe imagens da revista Dazed, não se trata de uma campanha oficial da marca. O editorial foi produzido de maneira independente por uma revista britânica de prestígio, que há mais de três décadas atua como radar da moda e da cultura internacional. A publicação no Instagram não teve como objetivo manifestar qualquer posicionamento em relação ao personagem, mas divulgar a presença da marca nessa publicação internacional. Retiramos o post do ar pois entendemos que a publicação trouxe leituras divergentes em relação ao nosso objetivo”, diz o comunicado.

Oruam na Dazed

A revista Dazed elege Oruam a “estrela em ascensão no rap brasileiro” Reprodução/Dazed

A revista britânica dedicou uma longa reportagem ao rapper carioca, afirmando que ele é “indiscutivelmente o artista de hip-hop mais chamativo do Brasil”. A publicação destaca sua trajetória, marcada por “autenticidade, letras cruas e estilo ousado”, e aponta o artista como uma “estrela em ascensão no rap brasileiro”.

‌



Ao abordar as polêmicas de Oruam fora dos palcos, a matéria comenta sobre o projeto apelidado de “Lei Anti-Oruam”, em tramitação na Câmara de Campo Grande, que propõe proibir a contratação de artistas acusados de apologia ao crime. “É como se eu tivesse que ser um herói, mas, na verdade, eu sou um anti-herói”, afirma o rapper na entrevista à revista.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.