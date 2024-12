Skincare de axilas, 133 tons de base, pincéis articulados e mais: fique por dentro das últimas novidades de beleza Marcas nacionais e internacionais têm investido em inovação, com produtos que trazem ainda mais tecnologia às rotinas de cuidado Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 06/12/2024 - 13h21 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h49 ) twitter

A influenciadora Mari Maria relançou uma de suas bases mais vendidas com nova fórmula e 41 tons disponíveis Reprodução/Instagram/@marimariamakeup

O mercado brasileiro de beleza continua em alta, com diversos lançamentos que prometem agradar consumidores de todos os gêneros e preferências. Nos últimos meses, marcas nacionais e internacionais têm investido em inovação, com produtos que trazem ainda mais tecnologia às rotinas de cuidado. Entre os destaques, estão cosméticos para a pele com fórmulas mais completas, livres de substâncias químicas agressivas, além de maquiagens multifuncionais que combinam tratamento e praticidade.

Outro ponto forte dos lançamentos recentes é a atenção às diferentes necessidades dos consumidores. Embora algumas marcas continuem fechando os olhos para uma grande parcela da população, outras empresas têm criado produtos cada vez mais inclusivos, valorizando a diversidade brasileira.

Mari Maria MakeUp e Boca Rosa mostraram para o mercado que é possível criar tons de base para todos os tipos de pele. A base líquida CoverUp, de Mari Maria, apresenta 41 tons, enquanto o Stick Pele Multifuncional de Boca Rosa chegou em impressionantes 50 tonalidades. As duas influenciadoras e empresárias agora carregam os títulos de base líquida e base em bastão com a maior cartela de cores de uma marca brasileira.

A collab entre Bruna Tavares e a Hello Kitty está finalmente entre nós Reprodução/Instagram/@linhabrunatavares

Já o Boticário inovou e apresentou a primeira linha de pincéis de maquiagem acessíveis articulados do Brasil, tornando o ato de maquiar ainda mais inclusivo e prazeroso para mais pessoas. Essas novidades e o barulho que os lançamentos fizeram nas redes sociais reforçam que o consumidor quer inclusão na mesma proporção que pede por inovação.

‌



Abaixo confira as novidades nas categorias maquiagem, cuidados com o corpo, skincare e cabelos:

Maquiagem

BT + Hello Kitty

A collab mais esperada do ano finalmente chegou. A empresária Bruna Tavares ensaiou por muitos meses o lançamento da coleção em parceria com a Hello Kitty com design e produtos exclusivos, e agora todos estão disponíveis. São 19 produtos líquidos divididos em: blush, sombra, lip oil e iluminador. O destaque da coleção, com certeza, é a embalagem das makes, com uma Hello Kitty 3D digna de colecionador.

‌



Pincéis acessíveis e articulados, de O Boticário

O mercado brasileiro agora tem cinco novos pincéis articulados. Com mecanismos de empuxe, articulação e rotação, os acessórios foram projetados para proporcionar mais autonomia, independência e conforto àqueles com movimentos limitados. Os pincéis também trazem a identificação em braille, tornando a experiência de beleza ainda mais acessível.

São eles: Pincel Kabuki para Base; Pincel para Base; Pincel para Pó; Pincel para Blush; Pincel Espiral.

‌



Base CoverUp, de Mari Maria Makeup

Agora em 41 tons e com FPS35, a base carro-chefe da marca da empresária (e estrela de reality show) Mari Maria voltou. A nova fórmula tem cobertura semi mate, é vegana e resistente à água. Além disso, são cinco subtons disponíveis (amarelado, neutro, oliva, rosado e vermelho), ajudando ainda mais que a correspondência de cor seja fiel.

Stick Pele Multifuncional, de Boca Rosa

O novo Stick Pele de Boca Rosa deu o que falar em seu primeiro lançamento e, depois de um breve hiato, está de novo entre nós. Com embalagem reformulada, o stick multifuncional apresenta 50 tons.

Com FPS30, proteção UVA/UVB e contra luz azul, o produto é resistente à água e suor, além de ser hipoalergênico, livre de parabenos e não comedogênico. Segundo a marca, o Stick Pele pode ser usado como base, corretivo e contorno.

Pincéis articulados foram projetados para proporcionar mais autonomia Reprodução/Instagram/@oboticario

Novos tons da base Full Coverage 2-In-1, de Kiko Milano

A marca italiana de maquiagem e skincare também aumentou a cartela de tons da base, agora com 42 cores, e trouxe mais opções de subtons. Além disso, a fórmula é multifuncional, desempenhando duas funções: base e corretivo. Com acabamento matte acetinado, a Full Coverage 2-In-1 promete minimizar e disfarçar manchas, uniformizando o tom da pele.

Primeiro produto blindado para colorimetria, de Kholl Beauty

A brasileira Kohll Beauty lançou o Inovacollors, primeiro produto do mercado desenvolvido exclusivamente para a colorimetria. A novidade, além de alterar a coloração dos cosméticos, também faz com que o produto fique mais resistente.

Em parceria com Priscila Lima, maquiadora e criadora de conteúdo digital, o Inovacollors possui fórmula levemente translúcida, é de longa duração e está disponível em sete cores: azul, vermelho, amarelo, marrom, branco, ciano e lilás (as últimas duas cores inéditas no mercado). Multifuncional, pode ser utilizado na boca para um aspecto de tint, nos olhos como sombra e nas maçãs do rosto como blush.

Máscara para sobrancelhas, de Vizzela

Já bem-sucedida no nicho das sobrancelhas com o ‘Brow Up’ e o ‘Brow Up Fix’, Vizzela ampliou o portfólio e apresenta sua nova máscara para sobrancelha. A novidade chega em três tons e promete definir, fixar e preencher as sobrancelhas com naturalidade. Assim como os outros produtos da marca, a nova fórmula é vegana, dermatologicamente testada, livre de crueldade animal e de parabenos.

Corpo

Cuidados com a pele sensível e novos desodorantes, de Dove

Dove voltou os olhos para o cuidado com a pele sensível e apresenta o novo sabonete líquido. A proposta é promover uma limpeza delicada, respeitando a barreira de proteção natural da pele e hidratando profundamente sem agredir. A fórmula trás 1/4 de creme hidratante, pH neutro e é sem sulfatos, parabenos ou alergênicos.

Já o novo desodorante creme sérum chega em três fórmulas para reparar diariamente, prevenir irritação (hipoalergênico) e prevenir o escurecimento. Todas as opções possuem ativos de tratamento, trazendo um cuidado maior para as axilas (áreas normalmente esquecidas).

Body Sprays + Linha Baunilha Glow, de Eudora

Eudora relançou sua linha de Body Sprays com uma nova embalagem compacta e sustentável, mantendo o volume e as fragrâncias tradicionais. Ainda no nicho de cuidados com o corpo, a marca trouxe uma nova linha com quatro novos produtos: sabonete líquido, body splash, hidratante corporal e loção iluminadora. Todos os produtos têm fragrância de baunilha e partículas de brilho para um glow sutil.

Lançamento de Vizzela promete definir, fixar e preencher as sobrancelhas com naturalidade Reprodução/Instagram/@vizzela

L’Or de Méditerranée, de Oui Paris

A nova linha de Oui Paris, L’Or de Méditerranée, é inspirada na beleza da Riviera Francesa. As notas trazem um coração de flores brancas traz elegância, enquanto a base amadeirada, com toques confortáveis de musk, evoca a sensualidade do sol na pele. Família Olfativa: Floral Frutal

Chill Santorini, de Catharine Hill

Para celebrar seus 42 anos, Catharine Hill expandiu a linha de autocuidado com o lançamento do primeiro perfume: Chill Santorini. Inspirado na ilha grega de Santorini, apresenta notas florais delicadas, incluindo rosa, jasmim, lírio-do-vale, orquídea e gerânio.

Skincare

Skincare Dove

A primeira linha de skincare de Dove do mundo é brasileira! Pensada no Brasil e para os brasileiros, a novidade é focada em hidratar, reparar e, principalmente, uniformizar o tom da pele. São sete produtos (dois sabonetes, sérum facial, creme para os olhos, creme 3 em 1, hidratante diurno e hidratante noturno) para uma rotina completa.

Neo Dermo, de Eudora

A linha ‘Neo Dermo’, de Eudora, ganhou novos integrantes desenvolvidos especialmente para combater manchas indesejadas na pele. Com fórmula que une a dupla Melavoid + Uniform Skin™, a marca apresenta o Sérum Uniformizador (que promete uma pele com menos manchas em até 8 semanas); o Creme Redutor de Olheiras (combate olheiras roxas e marrons); Creme Hidratante Facial Uniformizador (uniformiza e hidrata a pele).

Linha infantil, Simple Organic

Já consolidada como skincare acessível e eficaz, Simple Organic agora tem uma linha infantil. A novidade é uma cocriação com a modelo, empresária e mãe Carol Trentini. Intitulada como ‘Baby & Kids’, a coleção conta com sete produtos veganos e livre de crueldade animal, seguros para usar desde o primeiro dia de vida.

Entre eles: Blend de Óleo Essencial de Lavanda, Água de Lençol Calm e Fresh (para ambiente), Espuma de Banho, Hidratante Corporal, Óleo Corporal e Sabonete Líquido.

Cabelos

Spray iluminador, de Rigolim Hair and Co

Com a proposta de controlar o frizz, o Dry Shine é um spray iluminador em aerossol que promete dar brilho sem pesar os fios, nem deixar o cabelo oleoso. Sua fórmula traz óleo de argan e D-Pantenol na composição. Segundo a marca, o produto não danifica os fios e ainda nutre o cabelo durante o uso.

Tratamento de couro cabeludo e antiqueda, de Siàge

Siàge Dermo Hair agora tem dois produtos focados no tratamento do couro cabelo e no combate à queda. ‘Scalp Rebalance’ foi desenvolvido para tratar caspa visível, descamação e sensibilidade, com três produtos: shampoo, condicionador e o sérum capilar multidimensional.

Já a linha Resistência Antiqueda, cuida da queda e do enfraquecimento dos fios, com quatro produtos: shampoo, condicionador, máscara capilar fortalecedora e o tônico Capilar.

Óleo de alecrim no cuidado capilar, de Inoar

A marca brasileira escolheu as propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e antioxidantes, além de poder hidratante e tonificante do alecrim com o lançamento Alecrim Perfect Oil, um óleo hidratante que auxilia no crescimento e reparação dos fios.

