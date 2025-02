Você está fazendo cocô do jeito errado! E isso aumenta o risco de ter hemorroidas Saiba como pequenas mudanças no seu dia a dia podem fazer uma grande diferença Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 10/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De cócoras: o jeito ideal de usar o vaso sanitário Imagem criada por IA via Leonardo.IA

Ah, as hemorroidas! Assunto que já foi tabu ou constrangedor, mas que devemos abordar. Aquelas visitinhas indesejadas que aparecem sem avisar e decidem transformar a sua vida em um verdadeiro drama sentado. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, cerca de 35% a 40% da população já teve, tem ou terá hemorroidas em algum momento da vida.

Vou abstrair a minha pessoal sobre esse assunto, mas vou trazer informações que vão te ajudar com certeza. Sim, você não está sozinho nessa jornada dolorida (e às vezes sangrenta).

Hemorroidas são basicamente veias inflamadas na região do reto e ânus que decidem dar as caras quando a pressão na área aumenta. Pode ser por causa de uma dieta pobre em fibras, ficar sentado no trono por horas a fio (sim, aquela maratona de séries no banheiro tem seu preço), gravidez, obesidade ou até mesmo aquele prato de pimenta que você jurou que não faria mal. O resultado? Coceira, dor, inchaço e, às vezes, até sangramento. Um verdadeiro festival de desconforto.

E agora, o que fazer?

O Dr. André Augusto Pinto, cirurgião do aparelho digestivo na Clínica Gastro ABC, recomenda: “A principal maneira de evitar que as hemorroidas se desenvolvam ou de aliviar o desconforto causado pela doença é uma mudança no estilo de vida. Hábitos saudáveis, como manter uma alimentação balanceada e praticar exercícios físicos moderados, são importantes para prevenção e alívio dos sintomas.”

‌



Mas calma, nem tudo está perdido! Existem algumas coisinhas que você pode evitar para não piorar a situação. E é sobre isso que vamos falar hoje. Então sente-se confortavelmente (ou não, dependendo do seu caso) e confira essas dicas que o Dr. André nos deu de presente:

Evite mexer no celular enquanto você estiver no banheiro imagem criada por IA Dall-e

5 coisas que quem tem hemorroidas não deve fazer

Comer alimentos apimentados: Pimenta não causa hemorroidas, mas pode transformar sua vida em um verdadeiro inferno anal. A irritação que ela causa no trato gastrointestinal pode piorar os sintomas, então, se você já está sofrendo, melhor deixar o chili de lado por um tempo. Usar papel higiênico: Parece inofensivo, mas o papel higiênico pode ser um verdadeiro inimigo do seu traseiro. O atrito pode irritar ainda mais a pele já sensível. A dica? Substitua por lenços umedecidos sem álcool ou lave a região com água morna. Ficar muito tempo sentado no vaso sanitário: Aquele momento de paz no banheiro pode ser um pesadelo para suas hemorroidas. A posição sentada aumenta a pressão nas veias da região, piorando o inchaço e a dor. Então, faça o que tem que fazer e levante! Ignorar a constipação: Se você já sofre para ir ao banheiro, saiba que isso só piora as hemorroidas. O esforço aumenta a pressão nas veias, causando mais dor e desconforto. A solução? Beba água, coma fibras e evite ficar segurando a vontade. Exagerar nos exercícios de força: Musculação e halterofilismo podem ser ótimos para o shape, mas são um pesadelo para quem tem hemorroidas. O esforço excessivo pode aumentar o prolapso hemorroidário, causando dor e sangramento. Opte por atividades mais leves, como caminhadas ou yoga.

Dica Umbigo de Ouro - jeito correto de fazer cocô

Ano passado fui muito impactada com a informação de que a melhor maneira para fazer cocô é ficando na posição de cócoras e fio perguntar ao Dr. André Augusto Pinto e veja a resposta dele:

‌



Sim, a posição de cócoras é a melhor para conseguir evacuar, pois nesta posição há o máximo relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. Na prática, os vasos sanitários não propiciam esta posição, mas uma dica é colocar um apoio nos pés para elevar as pernas, conseguindo uma posição confortável que se assemelha a posição de cócoras.

E aí? Sabia dessa?

‌



Além disso, beba muita água, faça banhos de assento com água morna e use pomadas específicas para aliviar a dor e o inchaço. Em casos mais graves, procedimentos como ligadura elástica ou hemorroidectomia podem ser necessários. Mas, com um pouco de cuidado, você pode evitar que as hemorroidas virem o drama do século no seu traseiro.

Gostou? Semana que vem tem mais. Quer saber de algum assunto específico? Envie tua sugestão no @meuumbigo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.