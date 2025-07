“Até o E.T. sabia a hora de voltar para casa”: EUA lançam campanha para imigrantes deixarem o país voluntariamente Governo americano aposta em campanha inusitada para reduzir número de imigrantes ilegais nos EUA Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 28/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 02h00 ) twitter

Campanha da Embaixada dos EUA nas redes sociais Reprodução/Instagram/@embaixadaeua

Uma campanha inusitada, mas com um recado sério, está ganhando repercussão nas redes sociais e nos meios de comunicação: o governo dos Estados Unidos lançou oficialmente uma ação para incentivar imigrantes em situação irregular a deixarem o país de forma voluntária — e com apoio oficial. A frase que acompanha a divulgação é direta e simbólica: “Até o E.T. sabia a hora de voltar para casa”, em referência ao clássico filme de 1982.

A iniciativa, coordenada pela Embaixada dos EUA no Brasil e pelas autoridades de imigração americanas, busca oferecer um caminho mais digno e assistido para estrangeiros que ultrapassaram o tempo de permanência legal no país. Mais do que um alerta, trata-se de uma oportunidade para regularizar a situação e evitar punições mais duras no futuro.

Como funciona o retorno voluntário?

A base da campanha é o aplicativo CBP One, também conhecido como CBP Home, uma plataforma oficial do Departamento de Segurança Interna (DHS). Por meio dele, imigrantes com status irregular podem solicitar a autodeportação com o suporte do governo norte-americano.

O objetivo é facilitar uma saída organizada, com benefícios como o perdão de penalidades por permanência ilegal, transporte gratuito de volta ao país de origem e até mesmo uma ajuda financeira — que pode chegar a US$ 1.000 — para auxiliar na readaptação após o retorno. O embarque também é feito com apoio logístico e humanitário, com foco em garantir dignidade a quem decide deixar os EUA voluntariamente.

‌



Um privilégio, não um direito

No comunicado oficial sobre a campanha, a embaixada americana fez questão de reforçar que o visto não é um direito garantido, mas sim um privilégio concedido a quem cumpre rigorosamente as leis migratórias. Essa visão tem ganhado força nos últimos anos, especialmente com o endurecimento da política de fronteiras nos EUA.

O senador Marco Rubio, que apoiou publicamente a iniciativa, destacou que a proposta visa oferecer uma alternativa mais humana para quem deseja sair por conta própria, mantendo a possibilidade de solicitar novos vistos no futuro — o que não seria possível em caso de deportações forçadas.

‌



O que isso significa para brasileiros?

Para quem já esteve ilegal nos Estados Unidos ou pretende viajar para lá, esse movimento do governo americano é um alerta claro: é fundamental seguir todos os procedimentos de forma correta desde o início. Permanecer além do tempo permitido, mentir para autoridades migratórias ou tentar burlar regras pode comprometer — de forma permanente — a chance de obter novos vistos.

Mais do que nunca, é essencial contar com orientação especializada, compreender as leis e agir com responsabilidade durante todo o processo de entrada e permanência nos EUA.

‌



Assessoria especializada para quem quer fazer tudo certo

É importante contar com assessoria especializada ao solicitar ou renovar vistos americanos, seja de turismo, trabalho, estudo ou intercâmbio, incluindo orientações para quem já teve histórico de ilegalidade e deseja uma nova oportunidade de forma legal.

Nossa equipe está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humanizado e nota máxima no Google. Somos referência nacional no segmento e temos zero reclamações no Reclame Aqui.

🔹 Vai solicitar o visto pela primeira vez?🔹 Já teve problemas anteriores e quer tentar novamente?🔹 Precisa de orientação passo a passo para garantir sua aprovação?

Fale com a Digital Vistos agora mesmo.Segurança, confiança e transparência para você viajar tranquilo — e dentro da lei.

Contato: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

📍 São Paulo – SP | Atendimento 100% online em todo o Brasil

