Veja as novas regras para vistos dos EUA e o que isso muda para os brasileiros Estudantes, intercambistas e jornalistas terão prazos fixos de permanência nos Estados Unidos a partir das novas diretrizes do DHS Passaporte para o mundo|Carlos Silva 30/08/2025 - 10h15 (Atualizado em 30/08/2025 - 11h53 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Novas regras de vistos nos EUA impõem prazos fixos para estudantes, intercambistas e jornalistas estrangeiros.

A proposta foi anunciada pelo DHS e já está em fase de consulta pública.

Em 2024, mais de 14 mil brasileiros estavam matriculados em universidades americanas, indicando importância do Brasil nesse contexto.

Mudanças refletem a necessidade de planejamento e suporte especializado para otimizar oportunidades de estudo e trabalho no exterior. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) anuncio uma proposta que muda radicalmente o sistema de vistos para estudantes, intercambistas e jornalistas estrangeiros DHS photo by Tia Dufour

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) anunciou, no final de agosto de 2025, uma proposta que muda radicalmente o sistema de vistos para estudantes, intercambistas e jornalistas estrangeiros.

Até então, o modelo funcionava sob a regra de duration of status, que permitia ao estudante permanecer no país até a conclusão do curso, sem prazo fixo. Agora, a regra passa a ser de tempo limitado:

Estudantes e intercambistas (vistos F e J): até 4 anos de permanência , com apenas 30 dias de “grace period” após o fim do curso (antes eram 60 dias).

até , com apenas após o fim do curso (antes eram 60 dias). Jornalistas (visto I): limite de 240 dias, sendo que, para jornalistas chineses, o período cai para apenas 90 dias.

Essa proposta já está registrada oficialmente no Federal Register e está em fase de consulta pública antes de entrar em vigor.

Impacto direto para os brasileiros

O Brasil é um dos países que mais envia estudantes para os EUA. Só em 2024, mais de 14 mil brasileiros estavam matriculados em universidades americanas. Com as novas regras:

‌



Um estudante brasileiro que planeja cursar medicina (6 anos) precisará solicitar extensão formal ao USCIS , enfrentando taxas adicionais e risco de demora no processo.

precisará solicitar extensão formal ao , enfrentando e risco de demora no processo. Um jovem em intercâmbio de 2 anos de mestrado + 2 anos de doutorado terá de planejar a transição entre programas para não cair em irregularidade migratória .

terá de planejar a transição entre programas para não cair em . Um jornalista brasileiro escalado para cobrir as eleições de 2028 terá que comprovar renovação do visto em meio à cobertura, o que pode prejudicar a logística de trabalho.

Passo a passo para o brasileiro se preparar

Planeje com antecedência – Solicite o visto com meses de folga e organize o cronograma acadêmico ou profissional dentro do novo limite. Revise sua documentação – Certificados, cartas de aceitação, contratos de estágio e vínculos empregatícios devem estar completos e atualizados. Calcule os custos extras – Além da taxa consular, esteja preparado para possíveis pedidos de extensão. Respeite os prazos de saída – Agora são apenas 30 dias após a conclusão do curso ou atividade; programe a passagem de volta antes do prazo. Conte com orientação especializada – Um erro de cálculo ou atraso pode comprometer anos de estudo ou carreira.

Um movimento global de restrição migratória

Essa iniciativa dos EUA não é isolada. Em 2025, diversos países também têm apertado as regras de imigração:

Reino Unido: reduziu o direito de permanência de estudantes após a graduação.

reduziu o direito de permanência de estudantes após a graduação. Alemanha e França: reforçaram controles para estrangeiros em programas acadêmicos.

reforçaram controles para estrangeiros em programas acadêmicos. Austrália e Canadá: revisam vistos de estudantes, exigindo comprovação financeira mais robusta.

O recado é claro: o mundo está exigindo mais planejamento, mais comprovação e menos margem de erro para quem deseja viver, estudar ou trabalhar no exterior.

‌



Conclusão

Para os brasileiros, essas mudanças mostram que o “sonho americano” não acabou, mas agora exige estratégia e orientação profissional.

