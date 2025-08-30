Veja as novas regras para vistos dos EUA e o que isso muda para os brasileiros
Estudantes, intercambistas e jornalistas terão prazos fixos de permanência nos Estados Unidos a partir das novas diretrizes do DHS
O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) anunciou, no final de agosto de 2025, uma proposta que muda radicalmente o sistema de vistos para estudantes, intercambistas e jornalistas estrangeiros.
Até então, o modelo funcionava sob a regra de duration of status, que permitia ao estudante permanecer no país até a conclusão do curso, sem prazo fixo. Agora, a regra passa a ser de tempo limitado:
- Estudantes e intercambistas (vistos F e J): até 4 anos de permanência, com apenas 30 dias de “grace period” após o fim do curso (antes eram 60 dias).
- Jornalistas (visto I): limite de 240 dias, sendo que, para jornalistas chineses, o período cai para apenas 90 dias.
Essa proposta já está registrada oficialmente no Federal Register e está em fase de consulta pública antes de entrar em vigor.
Impacto direto para os brasileiros
O Brasil é um dos países que mais envia estudantes para os EUA. Só em 2024, mais de 14 mil brasileiros estavam matriculados em universidades americanas. Com as novas regras:
- Um estudante brasileiro que planeja cursar medicina (6 anos) precisará solicitar extensão formal ao USCIS, enfrentando taxas adicionais e risco de demora no processo.
- Um jovem em intercâmbio de 2 anos de mestrado + 2 anos de doutorado terá de planejar a transição entre programas para não cair em irregularidade migratória.
- Um jornalista brasileiro escalado para cobrir as eleições de 2028 terá que comprovar renovação do visto em meio à cobertura, o que pode prejudicar a logística de trabalho.
Passo a passo para o brasileiro se preparar
- Planeje com antecedência – Solicite o visto com meses de folga e organize o cronograma acadêmico ou profissional dentro do novo limite.
- Revise sua documentação – Certificados, cartas de aceitação, contratos de estágio e vínculos empregatícios devem estar completos e atualizados.
- Calcule os custos extras – Além da taxa consular, esteja preparado para possíveis pedidos de extensão.
- Respeite os prazos de saída – Agora são apenas 30 dias após a conclusão do curso ou atividade; programe a passagem de volta antes do prazo.
- Conte com orientação especializada – Um erro de cálculo ou atraso pode comprometer anos de estudo ou carreira.
Um movimento global de restrição migratória
Essa iniciativa dos EUA não é isolada. Em 2025, diversos países também têm apertado as regras de imigração:
- Reino Unido: reduziu o direito de permanência de estudantes após a graduação.
- Alemanha e França: reforçaram controles para estrangeiros em programas acadêmicos.
- Austrália e Canadá: revisam vistos de estudantes, exigindo comprovação financeira mais robusta.
O recado é claro: o mundo está exigindo mais planejamento, mais comprovação e menos margem de erro para quem deseja viver, estudar ou trabalhar no exterior.
Conclusão
Para os brasileiros, essas mudanças mostram que o “sonho americano” não acabou, mas agora exige estratégia e orientação profissional.
