Global Entry: a chave para entrar nos EUA em minutos Programa permite entrada ultrarrápida nos Estados Unidos e já está disponível para brasileiros com visto válido Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 30/07/2025 - 09h42 (Atualizado em 30/07/2025 - 09h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Global Entry permite entrada rápida nos EUA em menos de cinco minutos.

Disponível para brasileiros com visto válido desde 2022.

Inclui o TSA PreCheck, agilizando o embarque em voos domesticos.

A assessoria da Digital Vistos pode facilitar o processo de inscrição e aprovação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Global Entry and APC Kiosks, located at international airports across the nation, streamline the passenger's entry into the United States. Photo by James Tourtellotte em CBP Photography

Se você já desembarcou nos Estados Unidos em um dos grandes aeroportos do país, como Miami, Nova York ou Houston, sabe como as filas na imigração podem ser longas e cansativas. Agora imagine desembarcar, escanear seu passaporte em um quiosque digital, responder duas perguntas, tirar uma selfie — e pronto. Você está liberado para entrar no país em menos de cinco minutos.

Esse é o cenário real para quem possui o Global Entry, um dos programas mais vantajosos para viajantes frequentes aos EUA.

O que é o Global Entry?

O Global Entry é um programa de viajante confiável (Trusted Traveler Program) operado pelo U.S. Customs and Border Protection (CBP). Ele permite que cidadãos previamente aprovados entrem nos EUA de forma acelerada, utilizando quiosques automatizados presentes nos principais aeroportos do país.

Além disso, o benefício inclui automaticamente o TSA PreCheck, que agiliza o embarque em voos domésticos: o viajante pode embarcar sem tirar os sapatos, tirar o notebook da mochila ou enfrentar as longas filas dos procedimentos tradicionais.

‌



Brasileiros já podem solicitar o benefício

Desde 2022, o Brasil passou a fazer parte do grupo de países autorizados a participar do Global Entry. Isso significa que qualquer cidadão brasileiro com visto americano válido pode solicitar a inclusão no programa, se atender a certos critérios determinados pelos governos do Brasil e dos EUA.

Embora o processo tenha enfrentado instabilidades técnicas em 2023, o sistema foi totalmente restabelecido em 2024. Em 2025, o programa está funcionando normalmente e aceitando novos cadastros.

‌



Como funciona o processo de solicitação?

Para obter o Global Entry, o interessado precisa passar por um processo de verificação conjunta dos governos americano e brasileiro, com etapas que envolvem:

Criação de conta no site oficial do Trusted Traveler Programs (TTP); Preenchimento do formulário de solicitação; Pagamento da taxa de US$ 120; Verificação de segurança pela Receita Federal e Polícia Federal do Brasil; Aprovação condicional por parte do governo dos EUA; Entrevista presencial obrigatória em um centro da CBP (nos EUA) ou no próprio aeroporto, por meio do Enrollment on Arrival; Validação e ativação do benefício, válido por 5 anos.

Quais são os benefícios do Global Entry?

Optar pelo Global Entry traz vantagens significativas para quem visita os EUA com frequência:

‌



Entrada rápida e sem filas nos aeroportos americanos;

nos aeroportos americanos; Acesso ao TSA PreCheck , facilitando o embarque nos voos domésticos;

, facilitando o embarque nos voos domésticos; Mais conforto, agilidade e segurança na chegada ao país;

na chegada ao país; Ótimo custo-benefício, especialmente para empresários, estudantes, famílias ou quem viaja com frequência por turismo.

Como a Digital Vistos pode te ajudar?

Embora o processo pareça direto, qualquer erro no preenchimento ou inconsistência nas informações pode comprometer a aprovação. É por isso que contar com uma assessoria experiente faz toda a diferença.

A Digital Vistos, liderada por Carlos Silva, especialista com mais de 20 anos de experiência em vistos americanos, oferece um serviço premium e seguro em todas as etapas do processo. Com a Digital Vistos, você tem:

✔️ Preenchimento correto e completo da solicitação;

✔️ Revisão de documentos e checagem de dados com os órgãos brasileiros;

✔️ Acompanhamento da análise de segurança;

✔️ Suporte para agendamento e preparação para a entrevista presencial;

✔️ Orientações futuras para renovação e atualização do benefício.

Vai viajar para os EUA? Evite filas e surpresas

Se você quer agilidade, segurança e praticidade nas suas próximas viagens, o Global Entry é a escolha certa. E a Digital Vistos está pronta para cuidar de cada detalhe para você.

📲 Entre em contato agora com a @digitalvistos e descubra como facilitar sua entrada nos Estados Unidos com o suporte de quem é referência em vistos no Brasil.

Contato: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

📍 São Paulo–SP | Atendimento 100% online em todo o Brasil

Fontes oficiais:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.