Urgente: trabalhar em Portugal! Trabalhar em Portugal está em alta para os brasileiros Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trabalho em Portugal pode se tornar mais facil para brasileiros Foto de Screenpunk em Flickr

Nos últimos anos, Portugal tem se consolidado como um dos destinos mais procurados por brasileiros e cidadãos de países de língua portuguesa. O país, que já se destacava pela proximidade cultural, qualidade de vida e segurança, agora fortalece ainda mais sua posição com o Visto de Procura de Trabalho e as facilidades proporcionadas pelo Acordo de Mobilidade da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).

Esse movimento tem impulsionado de forma significativa as solicitações de vistos, tornando Portugal uma rota preferencial para quem deseja iniciar uma carreira internacional, viver em solo europeu ou simplesmente buscar novas oportunidades.

Visto de Procura de Trabalho: como funciona

O visto de procura de trabalho permite que o titular entre e permaneça em Portugal por até 120 dias para buscar emprego de forma legalizada.Caso consiga um vínculo empregatício nesse período, já pode solicitar a autorização de residência para atividade profissional subordinada junto à AIMA.

‌



Se não houver contratação imediata, o visto pode ser prorrogado por mais 60 dias, desde que o candidato comprove inscrição no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

A autorização de residência inicial é válida por 2 anos e pode ser renovada por períodos de 3 anos, oferecendo ao trabalhador a possibilidade de construir uma carreira sólida e legalizada em Portugal.

‌



E desde 2025, o país deu mais um passo: já é possível agendar atendimento online diretamente com a AIMA, facilitando o processo e diminuindo barreiras burocráticas.

‌



CPLP: integração que abre caminhos

O Acordo de Mobilidade da CPLP, assinado em 2021 e implementado por Portugal em 2022, trouxe ainda mais vantagens para cidadãos lusófonos.Ele permite modalidades diferenciadas de entrada e permanência, como vistos de curta duração, temporários, de residência CPLP e autorizações de residência CPLP.

Em 2025, entrou em vigor a Autorização de Residência CPLP no modelo uniforme, que exige agendamento presencial na AIMA para recolha de dados biométricos.Essa inovação representa um avanço para facilitar a integração e mobilidade entre os países de língua portuguesa.

AIMA: nova agência e os desafios

Desde outubro de 2023, o antigo SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) foi substituído pela AIMA.A mudança trouxe modernização, mas também sobrecarga.

No início de 2025, havia entre 327 mil e 460 mil processos pendentes de residência e vistos.Para resolver, o governo português criou uma força-tarefa com mais de 300 funcionários e abriu 20 novos centros de atendimento.Até meados de 2025, já haviam sido resolvidos mais de 200 mil processos.

Mesmo assim, os prazos de agendamento variam entre 2 a 3 meses e, em alguns casos, podem chegar a até 12 meses, dependendo da complexidade.

Tire suas dúvidas agora

Se você tem interesse em aplicar para o visto de procura de trabalho em Portugal e quer entender melhor o processo, pode falar diretamente com nossa equipe pelo WhatsApp:

Clique aqui e fale agora mesmo ou salve o número +55 11 91456-1910

Não perca tempo: muitas pessoas desistem por falta de informação ou por cometer erros simples na documentação — algo que pode ser evitado com orientação especializada.

Por que isso importa para brasileiros?

O visto de procura de trabalho em Portugal representa uma oportunidade única para quem deseja construir carreira no exterior de forma legalizada, com clareza nos prazos e segurança jurídica.

Aliado ao Acordo da CPLP, esse visto facilita ainda mais a vida de brasileiros, simplificando processos, acelerando autorizações e garantindo mobilidade internacional.

Quem se organiza aumenta muito as chances de sucesso.

Links oficiais úteis

•Portal da AIMA – Agência para Integração, Migrações e Asilo

•Portal de Vistos Nacionais – Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal

•Informações sobre o Acordo de Mobilidade da CPLP

•Secretariado Executivo da CPLP

Se você sonha em trabalhar, estudar ou viver em Portugal, não deixe essa oportunidade passar.

A Digital Vistos é referência em vistos, cidadania e imigração, e pode te acompanhar em cada etapa do processo com segurança, agilidade e orientação personalizada.

Whatsapp: 11 91456-1910

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.