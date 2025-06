Justiça obriga consulados dos EUA a retomarem emissão de vistos para estudantes de Harvard Após suspensão temporária imposta pelo governo Trump, o Departamento de Estado dos EUA autoriza consulados a retomarem a emissão de vistos para estudantes e pesquisadores aceitos por Harvard Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 10/06/2025 - 11h26 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Harvard, Massachusetts, EE. UU. Foto de Pang Yuhao na Unsplash

Na última sexta-feira (6), uma reviravolta importante marcou o cenário dos vistos de estudante nos Estados Unidos: o Departamento de Estado ordenou que todas as embaixadas e consulados ao redor do mundo retomem o processamento de vistos de estudantes e pesquisadores com destino à Universidade de Harvard.

A decisão veio logo após uma juíza federal suspender os efeitos de uma ordem presidencial que restringia a entrada de estudantes internacionais na renomada universidade. Com isso, estudantes aceitos por Harvard que estavam com seus processos paralisados agora podem voltar a seguir com o visto — sem risco de recusa automática.

A polêmica: Harvard vs. governo Trump

A confusão começou quando o governo Trump publicou uma ordem de restrição temporária impedindo que estudantes internacionais obtivessem vistos para estudar em Harvard. Em resposta, a universidade entrou com uma ação judicial, alegando que a medida colocava em risco sua população estudantil global e feriria princípios básicos da educação e da mobilidade acadêmica.

‌



A juíza Allison Burroughs, do Distrito dos EUA, acolheu o pedido e suspendeu a ordem presidencial, exigindo que o Departamento de Estado mantivesse o status quo — ou seja, que continuasse processando normalmente os pedidos de visto de alunos e pesquisadores da instituição.

Formandos comemorando Foto de Pang Yuhao na Unsplash

Telegrama oficial confirma retomada

O telegrama enviado pelo Departamento de Estado, assinado pelo Secretário Marco Rubio, foi claro:

‌



“A partir de agora, as seções consulares devem retomar o processamento dos vistos de estudantes e visitantes de intercâmbio da Universidade de Harvard. Nenhum pedido desse tipo deve ser recusado.”

A comunicação reforça que a retomada está “em conformidade com a decisão judicial” e encerra temporariamente um impasse que preocupava tanto os alunos quanto a administração de Harvard.

‌



Ainda há incertezas no ar

Apesar da boa notícia, o cenário continua delicado. Segundo relatos apresentados à juíza Burroughs, alguns estudantes enfrentaram dificuldades reais nas últimas semanas para obter seus vistos, mesmo com a documentação completa em mãos.

A nova decisão judicial obriga os consulados a seguirem com o processamento sem discriminação, mas ainda há receio sobre a consistência na aplicação dessa orientação nos diferentes postos diplomáticos ao redor do mundo.

Uma nova audiência judicial está marcada para a próxima semana e deve definir os rumos dessa disputa entre Harvard e a Casa Branca.

É estudante aceito por Harvard? Atenção redobrada

Se você ou alguém que conhece foi aceito pela Universidade de Harvard e estava com o processo parado por conta das recentes medidas, agora é hora de agir.

📌 Certifique-se de que todos os documentos estão atualizados.

📌 Acompanhe de perto as próximas decisões judiciais.

📌 E, principalmente, conte com apoio profissional para garantir que seu processo esteja 100% dentro das exigências.

A equipe da Digital Vistos está à disposição para orientar estudantes aceitos por Harvard e demais instituições americanas, esclarecendo dúvidas, analisando documentos e acompanhando o agendamento da entrevista consular passo a passo.

Contato: (11) 94336-6318

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.